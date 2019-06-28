社論》高雄因何成為韓國瑜的夢魘？

畢業季節，高雄在地的年輕學生當面接力嗆韓，「你要選總統這件事情，真是太可笑了」、「為什麼愛說謊」、「做好做滿」，道出半年來高雄市民的心聲。（資料照）

一家幽靈海運公司在高雄大搞「小三通首航典禮」，觀光局長潘恒旭觀禮並致詞，結果遭拆穿根本是一場騙局。市府指潘恒旭是以「個人名義」參加，但潘恒旭表示「市長知道這件事」，繼而解釋韓國瑜是事後才知道這個活動，彷彿韓國瑜用塞子比喻台灣一樣讓聽者一頭霧水。另一方面，民間社團發起罷免韓國瑜連署，高雄市民已經從看不見的摩天輪逐漸醒過來了。

畢業季節，高雄在地的年輕學生當面接力嗆韓，「你要選總統這件事情，真是太可笑了」、「為什麼愛說謊」、「做好做滿」，道出半年來高雄市民的心聲。許多人，半年來只敢心底狐疑，不敢宣諸於口，因為擔心是不是自己孤陋寡聞，不懂得欣賞正在政治衝浪的韓流明星。於是，那幾聲嗆韓就像打開天窗一樣，讓懷疑自己的人確信原來直覺沒錯。越來越多人從此醒悟，不再被高雄發大財、愛情摩天輪等咒語所魅惑。去年一一二四的氛圍正在起變化，被韓流「征服」的高雄，如今已成韓國瑜的夢魘。針對國民黨初選的造勢活動，韓國瑜遠征台北、花蓮、雲林、台中，唯獨就是跳過自己執政的高雄。僅此一點，高雄情何以堪，韓國瑜情何以堪。

最近，朱立倫把韓國瑜比喻為金庸武俠小說的韋小寶。不過，也許從逐頁展開的劇本來看，韓國瑜更像是司馬遷筆下的項羽。年輕項羽，「學書不成，去學劍，又不成」，還說「劍一人敵，不足學，學萬人敵」。他的叔叔遂教他兵法，但項羽「略知其意，又不肯竟學」。項羽憑其蠻勇，雖然在大秦帝國亂世闖出一些軍事成就，但在戰略上一敗塗地、自刎烏江。韓國瑜風光選上市長，何興之暴也，不過，半年就被看透草包。但他與團隊似乎認為，要取大位，急擊勿失，要趁韓流震撼，一舉攀登巔峰。旁觀者清，如此躁進，只是想避免韓國瑜自曝其短，時間越久越會讓人看穿其實他是一個淺碟子。

韓國瑜被一一二四沖昏頭了，選舉支票還沒兌現，市政還沒有成績，兩眼就聚焦凱達格蘭大道。馬步沒有站好，總質詢連自經區都回答不了，掌聲開始稀落，噓聲開始四起。相形之下，柯文哲即使市政也是乏善可陳，至少剛上任時發揮嗡嗡嗡精神，幾個前任解決不了的問題，在眾目睽睽之下直球對決，讓他一直擁有一定的政治能量。當時，政治素人新手上路，尚無餘力巴望大位，一些予人勇氣可嘉之舉，延續了市長選舉的旋風。反觀韓國瑜，市政都還沒有一撇，便急著中聯辦、國台辦，一副小學生直攻大學的架式。假使，半年前他以積極推動市政當起手式，找幾個項目轟轟烈烈幹一場，讓社會大眾認證他的領導效能，「做好做不滿」也比較容易說服選民，不是嗎？

可惜，這張更上層樓的入場券，韓國瑜心不在焉，失去政治生命接地氣的機會。反倒是，一頭栽進不熟悉的國家層次議題，自曝其短。「國防靠美國、市場靠中國」，對香港反送中衡突「不知道、不曉得」，發言不當之後的話語修飾已不重要，因為第一反應更能判斷政治人物的成熟度與應變力。市政建設沒有得分，國政發言經常失分，再加上，「一碗滷肉飯、存款幾千萬」讓庶民形象破功，韓國瑜的民調趨勢持續滑落，回不去一一二四的最高點，只能說是剛好而已。猶記，陳水扁擔任台北市長，民意滿意度超過七成仍輸給馬英九；馬英九市政建設離離落落淹大水，依舊高票當選總統。拚市政不如講政治，該不會是馬英九給韓國瑜的啟示錄吧。

半年來，韓國瑜把自己框限在同溫層，只求深藍、黑金派系、移動的韓粉來撐場面，未能務實推動市政把高雄建設為他的政治大本營，也無法維持且擴大自己的人氣，導致他繼續迷信天馬行空而非腳踏實地。能力不足使然，戰略錯誤使然，韓國瑜的光環由大變小。他批評執政黨得了「權力中毒症」，乍聽更像是他的自我形容。如果初選這一關都過不了，韓國瑜固然是總統夢斷了，更糟糕的是，高雄市長的罷免案，搞不好會成為他政治生命的第二個驚嘆號。而難得乘民意不滿之風「光復」高雄，慶功宴才剛結束不久又陷入可能失去高雄的焦慮，乃至二○二○煮熟的鴨子給飛了，恐將成為藍營始料所未及的變盤。

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