自由廣場》反紅媒與言論自由

◎ 金莉妲

我不贊同你，但是我誓死捍衛你說話的權利。

楊照先生曾在2019年4月10日，發表了一篇很令人深省的文章，其中提到支持言論自由的兩難。

我們都知道這個世上充滿價值的取捨，而這些價值的取捨又充滿了難處。

台灣的言論自由不是天上掉下來的。鄭南榕先生犧牲和舊刑法100條修正前的黑歷史，才有今日政治異議的言論自由被賦予最嚴格違憲審查。

大多數的台灣人討厭中國，是因為中國不尊重民意和民主，然而卻對自己身邊蔡政府不尊重公投結果表達的民意的做法，視而不見。這現象其實很有意思。

如果不是因為這兩週的香港反送中活動，623的「反紅媒遊行」不知道是否還會有這麼多人參加？反紅媒遊行，或許就法律上而言，其名義正當性還不及用「聲援香港反送中」的名義。但因為這兩週的香港反送中遊行，讓台灣人在兔死狐悲，物傷其類的氛圍下，或許出於同情、或許也有憤怒和恐懼，而決定用遊行向中國表態：「台灣不願意成為下一個香港」、「台灣不接受一國兩制」。

再回來言論自由。

623的遊行在我看來，比較像是聲援香港，同時對中國表態。反對中國不尊重香港民意，但拿中國旁邊的小弟紅媒體開打，目的或許正確，但手段可能有爭議。畢竟反對不同政治意見的媒體發聲，會有言論自由踩線的議題。

（作者為律師，台中市民）

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