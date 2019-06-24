自由共和國》鶴岡路人／中程飛彈條約廢除後 亞洲的課題

鶴岡路人／日本慶應義塾大學副教授

今年2月，美國總統川普正式宣佈退出中程飛彈條約（INF）。如果這樣下去的話，今年8月該條約將正式失效。1989年12月美蘇之間簽署的中程飛彈條約是冷戰時期核裁軍的最高到達點，以蘇聯的SS-20、美國潘興II為代表的射程500公里至5500公里的地面發射飛彈全部廢除。

美國退出飛彈條約的直接原因是俄羅斯違反了條約。俄羅斯已經配備的9M729飛彈違反了該條約，美國認為在這個狀態下只有美國繼續受到條約的制約是不公平的。

但是，美國還有一個擔憂，那就是中國的存在。根據中程飛彈條約，禁止持有中距離飛彈的只有作為締約國的美國和俄羅斯（前蘇聯），除此以外的國家不受任何限制。此後，中國迅速推進中程飛彈的開發和部署，中國飛彈的主要戰力都是地面發射的中程飛彈。

其結果，在東亞出現了中國和美國陣營之間的「攻擊能力差距」，如何彌補該差距成為一大課題。威脅最大的尤其是DF-21和DF-26等中國飛彈。在美國方面，根據飛彈條約，地面發射的中程飛彈被禁止了，關於攻擊能力，不得不依賴從飛機、水上艦艇、潛水艇來發射的飛彈。

中程飛彈條約被廢除的結果之一是，作為對抗中國的手段，美國需要獲得在東亞配備地面發射中程飛彈的選項。雖然在法律上可以有此選項，但和實際部署之間存在差異，而美國已經表示了廢除中程飛彈條約之後開發中程飛彈的方針。

這件事所帶來的課題極其複雜，具體有以下三點。

第一，在對中抑制態勢中，什麼是必要的視點非常重要性。當存在上述「攻擊能力差距」的前提下，對於美國及美國的同盟國一方來說，通過強化攻擊能力來確保抑制力，在抑制理論上來說是合理的選擇，美國的新飛彈部署符合該理論。

更進一步說，受到中國中程飛彈威脅的不是美國本土，而是日本等東亞同盟國，這些國家也應該要求美國採取包括飛彈部署在內的對抗措施。1970年代，西德總理施密特要求美國對蘇聯的SS-20採取對策，他們的想法正是如此。但是，美國對中國地面發射飛彈的對抗手段未必同樣也是地上發射飛彈，需要各種各樣的驗證。

第二，地面發射飛彈的配備，並不是僅靠軍事合理性和戰略論就能夠解決的問題。綜觀東亞的時候，最可能部署的基地是美屬關島，不過，已經存在美軍基地的美國同盟國日本和韓國也可能成為候補。但是，這在政治上是極其微妙的問題，實現的門檻極高。另外，即使這些國家政府決定配備，很難阻止國內的反對運動，也必須設想中國和俄羅斯會支援這樣的運動（如果能防禦中國的飛彈，俄羅斯也可能成為目標）。

但是，這次有可能配備的不是核武器，而是常規彈頭的飛彈，這一點很重要。另外，同樣是地上發射飛彈，比起地面攻擊飛彈，配備對艦飛彈在政治上受阻的可能性更少，而且圍繞海洋的對立日益嚴峻的當今，配備意義更大，可望成為有力的選項。

第三，必須考慮在這樣的結構中飛彈能起到的防衛作用。譬如日本的飛彈防衛，以前把北朝鮮作為防衛對象，不過，今後，是否要把中國作為飛彈威脅防衛對象呢？與北朝鮮相比，雖然在防衛中國規模較大的飛彈戰力上，存在著能力方面的制約，但作為飛彈防衛的對象，是否公開將中國納入防衛對象，需要高度的政治判斷。

雖然中程飛彈條約廢除後，美國實際上在東亞配備新的飛彈或許還為時尚早，但是應該儘早開始冷靜地討論該政策。

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