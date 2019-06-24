自由共和國》江雅綺／反紅媒、混合威脅與民主防衛機制

時代力量立委黃國昌和網紅「館長」陳之漢23號召民眾齊聚凱達格蘭大道舉辦「反紅媒遊行」，民眾風雨無阻熱情參與。（記者劉信德攝）

江雅綺／台北科大智財所副教授

筆者今年4月至歐洲參加會議，針對網路平台假訊息流竄的法制策略，曾與歐盟COE（對抗混合式攻擊挑戰中心）人員討論，如何在中國與台灣的脈絡下，定義所謂「混合威脅」的概念。由於混合威脅的概念核心，就在於一國透過各種有形、無形的非武力手段，影響另一國家的政治或決策，其本身就充滿不確定性和灰色空間，要抓出一個明確的定義，委實困難。最終筆者提出《經濟學人》曾做過的中國「銳實力」專題與何清漣的「紅色滲透：中國媒體全球擴張的真相」一書，指出從媒體的資訊影響、與組織性人員交流的面向，或許較容易理解中國對台灣的影響。

不管是資訊戰、混合威脅或是銳實力，學理上的定論雖然仍待許多實證資料補充，但人們的日常生活感受卻十分真實且深刻。週末，時力立委黃國昌與網紅館長陳之漢所發動的「反紅媒、護民主」遊行，在風雨天仍然聚集許多熱血世代，正反映台灣社會對這種不確定威脅的焦慮。人們未必深刻理解，如何在保衛民主價值的同時、強化民主防禦機制，但深深地感覺到自己深以為傲的民主自由，已被敵人利用。

早在2018年，蔡英文總統在兩艘派里級巡防艦的成軍典禮上，就指出台灣正面臨與過去不同的安全挑戰；除了傳統上的軍事威脅，來自境外的非傳統威脅，特別是中國對台的「三戰」（輿論戰、心理戰、法律戰）日益顯著。其後在2018年底台灣地方選舉後，美國主流媒體也有不少報導指出，北京正以更細膩、更難應對的非武力「混合戰」手法，影響台灣的民心動向。種種都說明，台灣確實處在中國威脅的前線，而至今台灣仍能維持民主自由的價值而不墜，實在難能可貴。

維持民主自由的價值，其難度不只體現在對外力威脅的抵抗，也在於對內部手段的努力。舉例來說，要防制假訊息，但法案仍待由立法院通過；不管是言論自由的辯論或是手段目的的合理性，都要經過民主體系的規則檢驗。換句話說，在打造民主防衛工事時，仍然堅持民主與法治的價值，以避免在清除「惡細胞」的同時，也把「正常健康」的細胞殺死。

所謂的「惡細胞」，就是意圖破壞民主法治、自由人權等核心價值的計畫性行動，人們都很清楚癌症的惡細胞對身體健康有害，但任何被治療的正常人，大概都不希望是以健康細胞的陪葬為代價。

或許有人會認為，過度堅持民主自由可能緩不濟急。但是，以筆者較熟悉的社群媒體與假訊息傳播的面向而論，從2016年美國大選、2017年英國脫歐、2018年的劍橋分析案…，人們警覺社群媒體的顛覆力量雖晚，但也立刻由法制面、教育面、加強要求數位平台、跨國合作…，進行許多防治工作。直到今年5月的歐盟國會大選，歐盟事後檢討認為，透過諸多努力與數位平台的配合，雖然仍然無法完全根除大規模的虛假訊息操作，但已有效遏止了外國勢力透過不實訊息影響選舉的力道。

因此，不管是反紅媒、銳實力或是混合威脅，對於民主法治體系的自我療癒能力，相信大家仍然可以樂觀以待。尤其台灣處於中國威脅的最前線，在壓力之下仍能堅持民主自由，這不但是台灣的驕傲，也將是可以向世界輸出的寶貴經驗。

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