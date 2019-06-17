社論》隨堂考試來得正是時候

二○二○大選，原本各界的觀察視角是去年一一二四的藍起綠落。然而，隨著競逐大位者逐漸浮出，國際也進入多事之秋。美中貿易戰牽一髮而動全身，習近平的強國夢為之步伐凌亂；中國在台海南海橫衝直撞，引來美國及其盟友的軍事平衡之舉。再加上，維吾爾再教育營，香港反送中，六四三十週年，種種餘波盪漾台灣無法置身事外。其實，這是好事，不是壞事，因為越是複雜多端的事態，越能檢驗有志大位者，有無相稱的國際觀、戰略觀、價值觀以及領導力、應變力來掌舵台灣。所以說，兩黨初選與外部事件的連動，讓大家即時看到參與者的反應，這些隨堂考試來得正是時候。

日前完成的民進黨初選民調，為這次大選提供了另一個觀察視角，其中透露的訊號十分值得注意。韓國瑜，柯文哲，民調呈現下滑趨勢，符合一般媒體民調現象。何以致之？道理不難理解。因為半年多來，他們的許多表現都加深了「逢中必軟」的負面印象，而台灣的民意動向反其道而行。

韓國瑜，對於延燒已久的反送中事件，衝突爆發的即時反應竟然是「不知道、不曉得」，引起港台一片譁然。他的進一步聲明宣稱：支持九二共識，不接受一國兩制；但眾所皆知，習近平已將兩者劃上等號了。至於所謂的「中華民國地區」，「口誤」的遁詞也難令人接受。港生在高雄市文化中心靜坐，韓國瑜僅派副市長葉匡時「快閃」現身，連媒體都來不及捕捉畫面。反倒是，催淚瓦斯還未散去，橡皮子彈還在流竄，高雄市觀光局如期赴港推廣旅遊，宛如在港人的傷口上抹鹽巴。更遑論，無心市政，志在大選。如此政治表現，民調下滑趨勢也是剛好而已。

柯文哲，端午節前接受媒體專訪，表達兩岸不是外交關係，也不是國際關係，獲得國台辦的公開「讚賞」。所謂的「兩岸一家親」，他也不改本色說：「我覺得這是很平和的態度，我覺得是好的，應該要堅持。」這就難怪，他現身關心在香港經貿文化辦事處聲援香港的抗議活動，受人當面嗆聲：「這就是你要的一國兩制嗎？」當蔡英文以總統身分維護台灣尊嚴時，柯文哲冷嘲熱諷不要草螟仔弄雞公，還把台灣比喻為強盜而中國是警察。多年來，柯文哲在市政建設的成績乏善可陳，常以不觸怒北京的滑溜語言來敷衍台灣聽眾，從民進黨五份初選民調顯示的趨勢來看，顯然更多人尤其是年輕世代對他提高警覺了。

長期以來，美中處於戰略夥伴關係。在這種架構之下，兩個大國緊盯台灣不要製造麻煩，以穩定美中關係的大局。在其他國家眼中，台灣這個代工基地，也無法比擬中國規模龐大的市場與工廠。於是，形成北京可以對台灣為所欲為，台灣是否製造麻煩卻任由北京解釋的扭曲現象。如今事態已有變化，二○一七年底，川普定位中國為戰略競爭對手，隨之以貿易戰為起點，持續升級擴大兩國衝突。與此同時，習近平對台政策軟的變硬、硬的更硬，招致美國台灣旅行法、軍售正常化乃至軍艦定期通過台灣海峽之反制。如果說，以往美國傾向期望台灣滿足中國敲詐來維持台海現狀，現在川普政府與國會卻明顯轉彎，鼓勵台灣發揮印太戰略民主典範的角色，共同遏阻中國破壞台海現狀與國際秩序。美中較勁，中國經濟疲態漸露，外資台資甚至中資紛紛外逃，所謂台灣經濟靠中國的論調，引起越來越多台灣人民的質疑，大氣候已經開始影響小氣候了。

香港反送中風潮，會是壓倒台灣的傾中氣焰，改變台灣民意的轉捩點嗎？美國參眾兩院跨黨派議員提出「香港人權與民主法」草案，以維護香港的民主、人權與法治。歐盟表示，修改逃犯條例，可能波及企業對香港商業地位的信心。紐約時報報導，若條例通過，將破壞香港做為全球金融中心的獨特地位。港人更大聲疾呼，台灣人民要警惕今日香港、明日台灣。在這種發展脈絡下，各種逢中必軟的油嘴滑舌，很難再受理性計算的選民青睞。可以說，類似二○○八與二○一二馬英九的兩光口號，這次將面臨民智大開的冷酷檢驗。郭台銘所代表的「民主不能當飯吃」，恐怕更禁不起事實的檢驗了。國際氣候正在改變台灣，促使選民重新思考投票決定的衡量順序，這對「中國隊」是壞事，對「台灣隊」卻是好事。

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