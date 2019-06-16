自由廣場》從「民進黨初選民調數據不能當真」談起

◎ 林子堯

民進黨終於結束了總統初選民調，然而曾擔任政大選舉研究中心主任、台大調查研究中心主任的洪永泰教授，十五日發表專文「2020民進黨總統初選，民調數據千萬不能當真！」對這次初選民調提出深刻的質疑。民進黨實應廣納雅言，並進一步就初選過程的波折提出檢討報告。

首先，民進黨三月十四日張貼之「第十五任總統提名初選公告」形同具文，期程完全未如原先安排，使外界有為某候選人量身訂作之譏。黨中央應向社會大眾致歉，也應考慮盡快討論並決議，未來再遇上現任總統連任時，是否應予逕行提名。

再者，民進黨破天荒納入手機民調，然而民調結果相繼遭丁庭宇、游盈隆、洪永泰等深具實務經驗的專家質疑，例如洪永泰指出，民進黨的雙底冊電話調查資料，尤其人口屬性的分布狀況，可能與事實有出入之處。因此，對於台灣首次將手機民調納入政黨總統初選，筆者認為民進黨應公布原始資料，並清楚說明利弊得失及未來可檢討、改善之處。

最後，仍應重新反思檢討，全民調的初選提名方法，是否符合制度初衷？去了黨內人頭黨員投票之弊端，迎來黨外敵對陣營有意識的操作與干預，真能達成全民調初衷——預期候選人在最終結果與對手之勝負？

民進黨做為民主政黨，應時時反思是否堅守「民主、進步」的價值，這場飽受質疑的初選過程，不應以結果出爐為喜，而應有危機意識，深入檢討與改善；也唯有時時自省，才更能證明台灣制度值得香港欽羨、值得中國畏懼！

（作者為台灣大學國發所碩士生，高雄市民）

數學老師解民調問題

​◎ 林志翰

台灣民意調查「祖師爺」級的洪永泰教授撰文批判「二○一九年六月十三日民進黨中央黨部寫下了台灣民調史上最黑暗的一天」。洪永泰認為，台灣民眾電話使用的三類型分別為「唯市話族」十％、「市話手機兼用」六十％與「唯手機族」三十％，要將市話和手機融合在一次民調中，需依照估計的母體結構比例加權計算，就能得到結果，而非採用民進黨中央黨部以一對一的比例計算結果。他直言「民進黨中央黨部強行以一對一的比例合併雙底冊電話調查資料，目的只為了讓某一個候選人在總統提名初選中獲勝。」

​洪永泰教授的意思為何，筆者身為數學教師，舉一個例子簡單說明。如果Ａ、Ｂ兩位候選人在金門縣的支持度分別為六十％、四十％，在新北市的支持度分別為四十％、六十％，我們可以說Ａ、Ｂ兩人的支持度均為五十％？即便金門縣與新北市抽取的樣本數相同，可以直接將兩個數據相加除以二嗎？答案絕對不行，民調抽樣中有一個關鍵的因素就是「分層抽樣」，依縣市人口數為比例，抽取符合比例的樣本，才能貼近整個母群體的特性。

因為如此，將市話民調與手機民調以各占五十％的比例計算結果，不符合台灣民眾電話使用的型態。

不過，賴清德在第一時間表態接受初選落敗結果，並呼籲民進黨團結、天佑民進黨，筆者認為深究民調細節已緩不濟急，重要的是民進黨應深入檢討，記取教訓，為下一次手機民調找出對的方法。

（作者為台南市國中數學教師）

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