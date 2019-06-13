自由廣場》客運借牌規避勞檢，可能性極低

◎ 李應當

近日國道發生大客車重大車禍，駕駛疲勞議題受到民眾關注，有媒體轉述客運司機說客運業者有借用人頭「借牌規避超時勞檢」情形一事，個人以退休前任職監理機關從事主管公路客運（包括國道客運）業稽查工作經歷來看，恐非易事。目前公路總局主管之公路客運業者，其依汽車運輸業管理規則，是需要照規定冊報所屬駕駛人名冊給轄管監理機關，經監理機關審核符合駕照資格後，才會將名冊內之駕駛人登記至監理資訊系統內，客運業者才能依據發給司機存有其身分識別之裝置（USB），班次發車時必須插入車上的車載機，即時回傳至公路總局的公路客運動態中心，所以公路客運動態系統內存有各路線、各班次發車司機身分識別資料，並可自動勾稽是否屬於公司所冊報之駕駛人。

此外，熟悉主管機關對客運業稽查作業的人都知道，監理機關對於包括國道客運在內的營業大客車，幾乎已到了不分平日及假日，甚至連深夜時段都有排班進行路檢稽查，攔查頻率已高到三步一崗、五步一哨的地步，且均逐次詳查駕駛人資格，並勾稽駕駛人與動態系統身分識別是否相符（說實在，監理機關高密度查核，已讓司機迭有怨言，尤其是遊覽車業司機）。因此公路客運業者如果想以造假登錄駕駛人資料，或另尋非公司冊報僱用之駕駛人來替代開車，恐非易事，且一經稽查到都會受重罰。當然也建議監理機關可進一步瞭解查明來防範司機所言發生之可能，防杜業者可能之投機，以更強化監督業者確實依規定營運，確保客運運輸之行車安全。

（作者為台北區監理所退休所長 ）

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