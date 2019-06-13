自由廣場》香港人怒吼 林鄭月娥下台

◎ 葛雋

二○一七年三月，林鄭月娥角逐香港特首時，曾承諾「如果港人主流意見認為我不適合再擔任特首，我會辭職」。不過，六月九日香港一○三萬市民上街，群眾怒吼「林鄭下台」的口號，她在週一卻稱「我正在盡我的努力，我會繼續盡我的努力」，明顯拒絕下台，繼續全力禍港。

香港人雖然是善忘的民族，但奇怪得很，沒有一個人會忘記兩年前林鄭競選時的這番豪言壯語。為甚麼不會忘記？皆因二○一二年梁振英上台以後，政府高官接二連三爆出醜聞。可是無論傳媒怎麼揭發怎麼批評，輿論界如何窮追猛打，在中共的庇護下，他們始終可以厚著臉皮穩坐其官位，市民對他們無可奈何，無計可施！因此，當林鄭說自己會辭職的話語時，香港人雖然表面上笑著搖頭，但心底裡仍有一分相信，畢竟林鄭是港英政府培養的資深政務官，做人也好做官也罷，總還存有那一絲絲的良知和誠信吧！

可是善良的香港人錯了，又一次無奈地失望了—一個被中共欽點的特首，一個只會效忠主子的奴才，一個被老共操控的傀儡，在未得到中共的指令下，她怎麼敢私自宣佈辭職？中共及其奴才就是這樣，香港人又奈她何？

十二日下午，香港金鐘久違的催淚彈胡椒水又登場了，橡膠子彈也出現了，示威者又一次被血腥鎮壓！林鄭一面說「自己是兩個孩子的媽媽」，一面又派全副武裝的黑警揮舞短棍猛打包圍立法會的年輕人，打得頭破血流都不停手，試問妳林鄭月娥還是不是人？是人怎麼可以如此對待自己的孩子？

林鄭月娥不下台，難以服天下。

（作者為香港退休作家）

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