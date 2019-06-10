自由廣場》照服員「回捐」陋習要改

◎ 葉昱呈

據衛福部長照司調查，全職居家照服員平均月薪去年底已達三萬八四九八元，時薪制者每小時薪資二百廿三元，皆遠高於基本薪資，但年資未滿兩年者，竟然占全體居家照服員的五成二，顯見居家照服員的流動率相當高，究其原因，除工作薪資、福利、升遷管道不足、無法適應工作環境等因素外，最為人所詬病的就是「回捐」薪資問題。

由於部分受補助之社福團體，在標得政府長照委託案後，為支撐團體本身的營運經費，要求照服員以「被志願」方式「回捐」薪資，照理說，照服員得依據勞動基準法二十二條第二項規定，要求雇主全額給付工資。問題是，實務上常見照服員簽了捐款同意書，再提出申訴，因其真意無法體現於書面文件，又簽具同意書當時，是主動同意？被迫？抑或事後反悔？皆難以查證，且舉證責任也回到照服員身上。

弔詭的是，也許照服員是擔心提出申訴，影響未來職涯發展，或不想讓財務困難且有「相互依存關係」的社福團體遭到懲處，每年提出申訴的人數並不多。

因此，為解決上述不合理的現象，筆者除呼籲所有照服員應審慎簽具捐款同意書，並勇敢提出申訴（社福人員勞動申訴及溝通平台 https://www.sfaa.gov.tw/SFAA/form），捍衛自身的權益，再配合公部門的加強稽查，一旦發現違規情事，即解除與社會福利團體的委託契約，追繳補助款，涉及刑責者並移送司法單位偵辦，期能保障照服員之勞動權益及改善執業環境。

（作者為地方衛政公務員，屏東縣民）

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