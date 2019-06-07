自由廣場》讓白海豚免轉彎

◎ 楊長苓

二○二○年的選舉快要到了，各黨初選熱烈展開。然而，誰可以保護去年六月剛獲得美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）認證、並登上全球海洋生物期刊《Diseases of Aquatic Organisms》，為台灣打出響亮名號的「台灣白海豚」（Taiwanese Humpback Dolphin）呢？

自二○○二年，加拿大學者王愈超博士發現台灣白海豚以來，台灣白海豚的生命歷程一直波折不斷。二○○四年透過研究，確認該族群生活在台灣西部沿岸，但族群數量非常稀少、不到一百隻。二○○七年，蠻野心足生態協會主動邀請國際學者商討保育對策，會後並提出影響台灣白海豚生存的五大威脅，同時建議我國政府界定台灣白海豚的棲息地，以及迅速積極展開保育行動。隔年八月，國際自然保育聯盟（IUCN）紅皮書，將台灣白海豚列為極度瀕危族群（Critically Endangered, CR），意謂台灣白海豚幾乎已在野外滅絕。二○○九年，台灣白海豚專家顧問團再次指出，從苗栗縣龍鳳漁港到台南縣將軍港，確定為台灣白海豚棲息地，而適宜的棲息地則延伸至淡水、三芝，以及曾文溪河口，但其族群數量持續下降，迄今只剩七十隻左右。

前陣子，中研院陳昭倫博士與永安漁港的漁民朋友，在大潭藻礁附近發現了台灣白海豚的身影。表示大潭藻礁是孕育多種海洋生物、生態豐富的健康地點，可讓台灣白海豚安然覓食；而其周圍水域也是客家漁民重要的漁場，維持傳統漁民家庭的生計。

搶救台灣白海豚，不僅符合聯合國「生物多樣性公約」，更是海洋民族保存文化認同的重要行動。我們籲請政府停止中油三接開發案，設置大潭藻礁保護區，保育生態豐富的濕地，規劃漁業永續的方案，並儘速開始保育生長於此的台灣白海豚。讓海洋環境越來越豐富，讓孩子有魚可捕、有藻礁可去、有白海豚可欣賞。

（作者為台灣蠻野心足生態協會資深研究員）

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