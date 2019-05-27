社論》黑科技打造的紅色帝國

美中貿易爭端擴延至科技戰場後，一組關鍵詞逐漸浮上檯面，就是民主自由與數位獨裁之爭。中國崛起之所以受到強烈質疑，不僅是藉由不當手段達成經濟的快速成長，更因為中國選擇的發展路徑，明顯走上一條對內建立歐威爾式的數位獨裁體制，對外則展現強烈稱霸野心，並且藉著一帶一路的債務外交手法，輸出專制獨裁，打造榮耀中華民族的帝國大夢。中國以崛起強權之姿挑戰當前的強權美國，並不是歷史特例，但是以人口之多、經濟規模與擴軍速度之快，以及專制監控之深之廣的強權，欲取代一個實施民主與自由市場的強權，卻是前所未見，對文明世界的衝擊難以想像。

一句流行廣告金句：「科技始終來自人性」，彰顯科技發展是為了造福人類。其實，科技是中性，是福是禍，必須看人類如何使用它。目前中國研發科技，一方面在發展經濟，獲取統治的正當性；一方面則是利用先進科技，包括人工智慧、大數據、安全監控、人臉辨識等打造一個「天網系統」，以維穩之名迫害異議份子或少數民族，並讓多數民眾處於被監控狀態，藉以鞏固中共政權的紅色江山。如此的科技被貼上「黑科技」的標籤。近來，中國對新疆少數民族實行包括人臉識別和DNA大規模採樣在內的全方位全天候監控，並以職業訓練之名將數以百萬計的維吾爾人關進集中營，一直是國際社會批判的焦點。美國前國務卿凱利日前強烈質疑，中國企圖主宰AI領域的野心，「是為了我們遵循的標準和價值，還是為了搞獨裁，為了鎮壓維吾爾人，把人們關進集中營？」而美國官方則已將中國對新疆維吾爾人的再教育政策，定性為納粹將猶太人關押到集中營的罪行。由此可見，中共的紅色王朝乃是以黑科技打造而成；美中科技戰的本質，是民主與獨裁的文明衝突，經濟上的競爭較勁，只是形之於外的表徵罷了。

然而，美中之間可能引發戰爭的「修昔底德陷阱」， 何以在川普任內爆發？追本溯源乃是美國在採取聯中制俄，打開中國大門時，即充滿了對中國的錯誤期待。當初美國認為中共政權並非純種的共產國家，是可以改變、向民主傾斜的。因此聯中，扶植中共發展經濟與軍事現代化，不但可以遏止蘇聯擴張的野心，更可讓中國質變為民主國家，瓦解共產集團，讓中國成為民主陣營的夥伴。平心而論，美國相較於其他列強，確實具有改造中國的傳教士使命感。尼克森、季辛吉的聯中，不但是以抗俄的現實地緣政治為基礎，而且擁有打開鐵幕，將中國拉進民主與自由市場板塊的歷史、人文與哲學的思維。

然而，美國眼中可能產生良性質變的共產中國，究其實只是一廂情願的幻覺。實際上，中國之所以走上改革開放，並非為了採納民主與自由市場理念，而是為了引進外資、技術與人才，以協助經濟發展，共產黨的專政獨裁本質則從未改變。誠然，八九民運時，中國的勞工、學生與知識份子確實發出改革的呼聲，但這只是體制內改革的軟性威權主義訴求，並不是真正的民主與市場經濟。易言之，中共其實是披著改革開放的外衣，遂行國家資本主義與數位獨裁體制；相對於經濟與軍事的發展階段，早期是改革開放色彩較濃，快速成長之後，則全力推動國家資本主義與數位獨裁，以邁向紅色的中華帝國。此際，中國已經度過在國際上「韜光養晦」、在國內「悶聲發大財」的階段，到了意圖洗雪民族百年恥辱，宣揚大漢聲威的時候。而身為全球霸主的美國，自然成為中國的首要標靶。

換言之，美中爭端的根源在於中國的發展，既不符合力助其成長的美國的理想型態，也完全背離了文明社會的價值觀與普世價值。尤有甚者，中國更利用併購或竊取自美國的先進技術，來打造一個天羅地網式的監控系統，並企圖向外輸出，乃成為文明社會的大敵。非僅如此，中國更以經濟成長所獲之資源擴充軍備，再以高科技發展軍事武器，對抗美國為首的民主世界，欲成就其全球新霸主的地位。歷史發展至此，兩國的利益與價值觀之矛盾已經無法調和，於是一場衝突摩擦便爆發出來。

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