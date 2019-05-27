自由廣場》還李大維公道

◎ 方復權

我國外交部宣布將「北美事務協調委員會」正式更名為「台灣美國事務委員會」，並證實國安會秘書長李大維與美國國安顧問波頓在美國會面。這是「中」、美斷交四十年後的首例，也是台、美關係的一大進展。就在各媒體、名嘴、綠營人士紛紛恭賀蔡政府以及外交部人員之際，卻忽略了一位長期以來默默為台灣付出，還背負罵名的資深外交官李大維。

李大維出身外交系統，不僅是阿扁時期的駐美代表，更是小英總統第一任外交部長。回顧三年前國民黨人士批評他背骨，綠營人士也不遑多讓，還創造出「老藍男」一詞來羞辱他（以及其他同僚），尤其是去年民進黨一一二四慘輸之後。這些負評全屬不理性、胡亂指控。請捫心自問，當時這些通過國考的政府官員，如今遇到政黨輪替，是要繼續為國服務，還是辭官回家？而政黨輪替的機率只不過是每四年一次，但為國為民的終身志業卻是偉大的情操。

根據資深媒體人的觀察與描述，李大維為人處事謙和圓通，從不會予人倨傲的感覺。二○一○年四月曾獲加拿大渥太華外交政策期刊《大使館》肯定為「最具影響力大使」第二名，僅次於美國駐加大使，更勝過與加拿大一向關係密切的英國大使。而加拿大對台灣人民免簽證待遇，即於李大維任內推動成功。

李畢業於美國頂尖學府維吉尼亞大學，其博士論文寫的是台灣關係法（ＴＲＡ）立法過程。今年正值台灣關係法四十週年，而他能以國安會秘書長的身分和美國國安顧問波頓在美國會面，可說是老驥伏櫪，人盡其才。而上蒼也終於還他一個公道，賦予歷史的評價。

（作者業國際貿易，台中市民）

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