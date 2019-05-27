自由廣場》韓混心態：不選白不選

◎ 王善平

郭台銘頻頻出招，韓國瑜告急，上週責怪黨的五人小組還沒向他徵詢意見，以致他「書空咄咄」，空有選總統的豪氣也沒用。

奇怪，國民黨多位擬參選人，不都是自己跳出來宣布要參選總統的嗎？怎麼只有他一定要黨來徵詢才能「Yes I do」？如果黨不徵詢他就不選了嗎？

所以說來說去，韓市長根本沒有想到要選總統，只是因為莫名其妙地民調就那麼高，讓他覺得「勢有可為」，不選白不選，如此而已。

郭台銘宣布參選後動作頻頻，雖然許多親民舉動假到讓人噁心，但也提出一些作為，包括開徵富人稅、要把雲林麥寮改為國際商港等等，縱然天馬行空，總是有些想像。反觀韓國瑜提出了什麼？「總統兼閣揆」是為了要在高雄上班，「彌陀國際機場」是為了高雄，「自經區」也是為高雄，除了高雄他還能有什麼，什麼都離不開高雄，他是要選什麼總統？最多最多不就是當高雄市長的料嗎？

因為如果他要照顧高雄，就必須是高雄市長，如果他要當總統，就必須照顧全國各縣市，不能只讓高雄發大財，其他縣市就淪為次等國民，這是很簡單的政治ＡＢＣ。否則就算去馬祖辦公，也一樣可以照顧高雄，讓高雄發大財，又何必強求留在高雄呢？

所以，韓國瑜靠的就是一張「胡蕊蕊」的嘴巴，他參選高雄市長完全是頑童亂入，事先既無準備，也沒有什麼政策研究，連高雄幾條路都不認得，乘著政治熱氣旋就坐上了高雄市長寶座。現在一定覺得，民調那麼高，總統不選白不選，就算帶著一肚子草包上陣，隨便騙騙，還是可以當選。

不信，問問他，到底要用什麼政策讓台灣變得更好？就拿最近的中美貿易大戰來講，他能說得出台灣有何政策對應嗎？難道還是「貨出去，人進來，發大財」一句話？其他內政、外交、國防、經濟、教育、文化、資科等等各方面的計畫又是什麼，他能答得出來嗎？

目前幾位擬參選人都是先有初步的治國理念才敢出來宣布，只有韓國瑜「莫名所以」地突然說想選就選，這種頑童式的草包遊戲，根本把國家大政當成權力的賭場，玩玩而已，他若當選了，才是台灣災難的開始。

（作者為新聞界退休，台北市民）

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