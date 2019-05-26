自由廣場》TECRO與Chinese Taipei

◎ 雲程

五月二十五日，外交部宣布將「北美事務協調委員會」（CCNAA，簡稱北協），從一個沒有主詞的組織，改為具有以台灣為主體的機構「台灣美國事務委員會」（TCUSA）。但外交部中文網站雖公告此消息，「美國在台協會」（AIT）則至週六尚無訊息。

一九七九年，美國對中國的「政府承認」，從「共和」（Republic of）移轉到「人民共和」（People’s Republic of）。美國除為此制訂〈台灣關係法〉外，雙方還討論出隱晦的非官方白手套架構—除在各自首都設置AIT與CCNAA做為總部外，另在對方首府建立派駐機構：AIT/Taipei與CCNAA/U.S.A.。

一九九四年，國務院在參議院發表〈台灣政策檢討聲明〉，確認前述白手套架構改名。實際上，不僅機構功能被鬆綁，連機構的「上下關係」也被明顯翻轉：美國方面名稱維持不變，實質運作卻改以台北為主；「CCNAA/U.S.A.」改名為「台北經濟文化代表處」（TECRO），並帶領各城市的TECO機構一起打拚；但「CCNAA」本身，則反成為「TECRO的總部」。經此一改，派駐機關更接近於總領事館或實質大使館的地位，雙方總部被虛級化。

AIT與CCNAA是日本前例的進化版：一九七二年台日斷交後，雙方建立「財團法人交流協會」與「亞東關係協會」（亞協），「交流協會／台北」與「亞協／東京」。二○一七年日本改為「公益財團法人日本台灣交流協會」，台灣則改為「台灣日本關係協會」，都將主詞台灣正式納入。二○一二年，CCNAA與亞協改隸外交部，逐漸摻入官方色彩，惟前者直屬外交部，後者雖維持人民團體外觀，人員已由外交部官僚兼任。

事情似乎樂觀，但仍遺留大哉問。

台灣戰後對外關係，從最初以中華民國為名，變成雜亂無章的旅行社、某中心等。經二十多年整理收束，現粗略分為兩大類—做為駐各國機構，稱為TECO（其中對美日為TECRO、英國為TRO，還有部分稱使節團等）；對國際組織方面，則一律為中華台北。即便如WTO正式稱謂為台澎金馬獨立關稅領域，官方簡稱仍為Chinese Taipei。為何如此？除少數高層外，恐怕多數外交官連問「為什麼」的勇氣都沒有。

順便說一下，前次使用CUSA名稱的組織是「美援運用委員會」（Council for the U.S. Aides）—掛在行政院下的美國組織。它透過經合會、經建會，變身為如今的國發會，曾是行政院長必定兼任主委的重要組織。有這段經歷，不由得讓人佩服國務院官僚的功力。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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