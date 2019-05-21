自由廣場》請給核一除役更多祝福

◎ 蔡雅瀅

核一廠兩部機組先後於二○一四、二○一七年停機，日前通過除役環評，聯合報系以《灌完迷湯拆核一廠 台灣將成拆廠大國？》一文抨擊：美國賓州西平堡開拆十餘年，還沒走出技術瓶頸；三哩島拆除時程預計六十年，核一廠二十五年完成拆廠，讓人擔心其謹慎程度與安全性；福島機器人進入反應爐五分鐘即陣亡，核一廠會不會有同樣命運？台電和原能會均無拆廠經驗，卻給國人灌迷湯，稱世界運轉中的四百座核電廠，有一半將在二十年內除役拆廠，夸稱進攻拆核電廠市場云云。

核子反應器設施管制法施行細則第十六條明定，除役應於取得主管機關核發之除役許可後「二十五年內」完成，雖可依同法第二十五條暨同細則第十八條申請變更，但台電以法定的「二十五年」除役期限為努力目標，何錯之有？而除役時程短，未必就等同不嚴謹或不安全，何況核一半徑三十公里住著數百萬人，加上近火山、斷層、多颱風的環境條件，若長期未能完成除役，也有安全風險。如同戒毒，過程雖然辛苦，但總不能為了害怕戒斷症狀的痛苦，乾脆繼續吸毒。

與其看衰核一除役也可能遭逢困境，毋寧期許近年積極與國際安全管制機構及組織交流除役經驗、辦理或參加相關專業訓練、研討會及蒐集除役資訊的台電和原能會，能避免重蹈他國覆轍，確保國人安全。

依國際原子能總署（ＩＡＥＡ）統計，至今年四月底，全世界有一百七十三部核能機組永久停止運轉，其中，僅十七部完成除役，核電除役確實潛藏龐大商機。過去核工產業與教育偏重核電廠營運，然車諾比、三哩島和福島核災引發的安全疑慮，與綠能崛起的資源競逐，核電在全球早已逐步走向衰退。有遠見的核工教育者，與其力推老舊核電廠延役，讓國人承受風險，不如放眼掌握除役商機。

能讓乘客安全下車的雲霄飛車，才有資格載客。沒有一座電廠可以永遠運轉，除役是核電廠生命周期必經的步驟，也是核能安全重要的一環。當核一廠四十年功成身退，無論擁核、反核，請給核一除役更多祝福！

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法