自由共和國》林志潔／兩岸人民關係條例的省思和重建

林志潔／交大科法學院教授、司改國是委員

因發現本人之前就兩岸人民關係條例的瞭解有所誤認，故有說明之必要。上月因有主張武力攻台、統一台灣的中國講者，應台灣的某社團邀請來台演講，有記者詢問我關於言論自由的問題，我答曰：台灣人民的言論自由受到憲法保障，加以台灣曾有威權歷史，白色恐怖造成的傷害尚未彌平，對言論的限制必須非常謹慎。然而依據兩岸人民關係條例第三十三條之一：如果台灣的人民，與中國的人民、法人、團體有涉及政治性內容的合作行為，需要先經過主管機關許可，因此如果一個武統人士應邀來台演講而未經申請和許可，當然是違法行為，與言論自由無涉。

我毫無懸念認為台灣有社團辦座談，邀請中國人士來宣揚武力攻台，當然屬於33-1的涉及政治的合作行為。

昨日赫然得知，原來兩岸人民關係條例三十三條之一的「合作行為」，因為早期的函釋，被作了非常限縮解釋，舉凡合作座談、演講、宣傳，均不算是「合作行為」，只有正式簽署合作合約，才算是合作行為。驚嚇之餘，認為必須發文表達：如此的函釋結果，不但自廢武功，使得情資蒐集有困難（如此解釋下，台灣人民邀請武統人士來演講武力犯台的正當性都無須來申報，政府豈非後知後覺），更使得33-1與5-1的要件混淆重疊。5-1條規定台灣人民未經授權，不得與中國的政府、機關、團體簽署協議，違反者為刑事犯罪，而33-1之違反不過為行政罰，把33-1的要件做成等同5-1的嚴格限縮解釋，實在有違當初立法的意旨。建議政府應重新思考33-1的解釋和應用，否則未來類似的事件只會越來越多，卻可能都是「合法行為」，無法可罰。

再次重申，國人的言論自由當然應該保障，國人如果有任何主張與中國統一的思想言論，沒有行動武力，不符合國家安全法、外患內亂罪等要件，本來就是合法的。但是，這與和敵對勢力的合作是完全不同的兩件事情；何況，兩岸人民關係條例第三十三條之一的重點，並非是指邀請中國人士來台講武統就要處罰，而是「邀請來演講未經申請許可」需要處罰。換言之，本條的目的是希望我國政府能掌握敵對勢力的活動和資訊，以制敵機先。

兩岸人民關係條例在中國不斷宣稱武力統一的情況下，實有重新檢討全盤整理的必要，包括借名給中資以繞道審查的人頭罪訂立、與甫修正之外患罪競合等問題，應該儘速修改過時的法令與函釋，就危害國家安全的行為才能及早掌握，有效防制。

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