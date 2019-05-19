自由廣場》撒可努的筆記本

◎ 張道藩

上週傳來台東市太麻里撒可努創辦的「獵人學校」和緊鄰的住家，全被一把無名大火燒得精光。心想，這是撒可努半生的心血，他定心痛不已。

二○○八年，我結束了二十六年的媒體生涯，到台東和屏東的山上，寫警察故事第三集—原住民警察故事。二月十五日，我到撒可努家中，那天他到台北，副總統呂秀蓮接見當年選出的十位最有潛力人物，他是原住民的代表。

那晚，我住撒可努家中，凌晨四點即醒，好像被什麼牽引著，我穿上外套，悄悄走到樓上，那是撒可努收藏和保存書和文物的閣樓。書架中間，一本本筆記本出現在眼前，這些筆記本很特別，打開一看原來是撒可努的札記，我深深被吸引住，好像找到事物的源頭一樣，讀過撒可努的書，再看到他的札記，讓我了解到書的形貌來自何處。

他用哲學的隨筆，加上隨手的插畫，記錄心事、想法、心得和成長過程。他是一名詩人，隨筆自成一格，有景有思，讀來有味，讀完，不時引來內心莞爾。他是那樣的不同，想的不是風花雪月和為賦新詞強說愁的思緒。我從文字中，看到他年輕時即抱持著對族人文化的使命感。

「我在夢中夢到自己逐漸老去，死去，而卻未完成自己文化的保存。」

「部落的小孩浩勝，學費未繳，不敢去上課，面對老師和同學，妻子主動照顧他，給他辦了存摺，每個月存進一千五百元當他的車費。」

我站著一本本的翻讀，看到一位年輕的血性男兒，他感傷的少，多是堅定的信心和要追求的理想，排灣族原貌的文化、智慧、風俗，很早就深植其心。

下閣樓時，天際仍黑，我把燈都關上，站在大片落地窗前，望著遠處的青青山頭，心裡浮起了「他是我內心的巨人」，內心一陣肅然。二十年前的撒可努，就已跳過寫札記的年齡和思緒，而躍入積極的行動面，而且生出了巨大的力量。

如今，他這些點滴的紀錄，都隨著一場大火而永不復見。但歷經時間的淬鍊，相信以撒可努堅定的信仰和堅韌性格，他一定會帶著所有人的期待再站起來的！

（作者為資深媒體人，現職金融服務業）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法