自由廣場》呼應〈奉勸檢察官：止謗莫如自修〉

◎ 黃帝穎

對凌博志檢察長投書貴報〈奉勸檢察官：止謗莫如自修〉一文，敬表贊同，也呼應認為，檢察官應以社會信任為念，勿率然政治操作。

監察院本月十四日通過曲棍球案之檢察官彈劾案，引發部分檢察官串聯反擊，同時特定媒體的政論節目配合大肆批判監委。可議的是，雖然本月十四日監察院通過彈劾，但彈劾案文全文電子檔是同月十六日監察院官網才公布，這代表理應明辨事理的部分連署檢察官及特定媒體，這兩天如蒙著眼睛「瞎起鬨」，未見彈劾案文就開始政治串聯。

媒體政論節目大肆政治批判，或許在民主國家是常態，但檢察官未見事實及理由（彈劾案全文）即開始政治串聯，在民主國家就不是常態了。尤其台灣社會對司法信任度甚低，如掌握國家公權力的檢察官都未見事理，就草率進行政治串聯，這對檢察官的社會公信力更是一大傷害。

筆者雖贊成廢除考監，回歸三權分立，但在正式修憲或制憲前，我國目前仍是五權憲法，大法官釋字第三二五號解釋揭示「惟憲法之五院體制並未改變，原屬於監察院職權中之彈劾、糾舉、糾正權及為行使此等職權，依憲法第九十五條、第九十六條具有之調查權，憲法增修條文亦未修改，此項調查權仍應專由監察院行使。」即目前憲法的設計，法官及檢察官受監察院監督制衡。簡單來說，民主國家沒有不受制衡的國家權力，依據目前憲法規定，檢察官不是「太上皇」，監察院仍有糾彈之權。

前檢察總長黃世銘洩密及違反通保法，雖經法院判刑確定，馬王政爭更經各國媒體報導而國際關注，但監察院仍兩度彈劾不過，護航黃世銘順利退休，讓黃每個月領台灣納稅人血汗錢十七萬六千餘元，監察院公信力跟著犯罪的檢察總長「陪葬」，當年卻未見檢察官串聯「自省」。

更諷刺的是，當監察院履行憲法制衡司法之權責，竟有少數檢察官未見彈劾全文及事理就開始政治串聯，親中媒體配合渲染操作，這讓社會如何相信檢察官？

（作者為律師，台灣制憲基金會常務董事）

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