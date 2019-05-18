自由廣場》奉勸檢察官：止謗莫如自修

◎ 凌博志

彰化一位檢察官因「辦案不妥」，被監察院彈劾，檢察界竟發起大連署，說要捍衛辦案正義，譴責政治介入⋯⋯。我有一句話要告訴這些檢察官：止謗莫如自修。

司法不被信任由來已久，從更早之前被獨裁者操控，淪為威權統治工具；到不久前檢察總長甘為鷹犬，和當權者沆瀣一氣，整肅政治異己；到一年前奶嘴法官僭越職分，曲解憲法，為濫權洩密的前總統脫罪，包括審檢，可曾有一人虛心檢討，自省自責？

彰檢檢察官遭彈劾，監委是否越權干預，當然可以討論，發動司法官連署，聲援被彈劾檢察官，可以理解，但攻擊個別監委的政治立場，質疑政治介入，不僅不能說服社會大眾，反而讓人想起我們的司法過去是如何向權力者交心，展現其「政治正確」。

列位檢察官，當你們厭惡政治介入時，當年特偵組八位檢察官排排站，振臂高呼不辦出扁案，將集體辭退；黃世銘案子未結就密報總統，並開記者會對外宣布，你們有無連署為司法正義發過一聲？監察院決議不彈劾毆警關說的張通榮和濫權洩密的黃世銘，你們有無集體譴責他們的「政治正確」？

最後再請教，侯姓檢察官起訴馬英九特別費案後，一路被馬報復追殺，從提告偽造文書、聲請再議、請求交付審判，下條子命王清峰調查，直到侯被記申誡，才善罷干休，你們可曾向馬、王說過一個不字？或給過侯檢一絲同情、一句安慰？

司法要被尊重，審檢人員要被尊敬，內省、自修是最速、也是唯一途徑！

（作者為前高雄地檢署檢察長）

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