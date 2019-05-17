自由廣場》郵政物流園區關鍵：忽略公平交易法

◎ 余佳璋

詹宏志先生罕見連續兩天大動作，透過媒體對於競標中華郵政物流園區表示意見，引起各方關注，政府也即刻表示應讓網家（PCHome）完成定約並完成決標程序。就在事情看似攤開來討論之時，似乎各界仍應檢視中華郵政在此事件中，究竟是甚麼環節出狀況，政府應該避免再次發生。

中華郵政智慧物流中心一案，目標是以政府預算九十八．三億元，預定於二○二○年底竣工，等於是政府出資建設，提供物流中心場地，給民間企業運用，這與行政院推動在桃園機場建立自由貿易港區的概念不同。遠雄公司於二○○三年是以全部民間自有資金BOT方式，在自由經濟港區興建之物流中心，即使是遠雄案，其物流中心都對所有廠商開放租用，且有限制一定之非自用比例，遠雄只是管理單位兼部分自用，並非得利用其管理權優勢造成對市場之不公平競爭。

回過頭看中華郵政智慧物流中心招標規範內容，竟未考慮公平交易法之獨占及不公平競爭等法律規定，沒有在招標內容中審慎要求公平、公開、公平對所有潛在競爭業者之影響，其招標內容已顯與法不合，其評選結果更將可能因中華郵政與單一廠商合作之行為，實質地對市場其他電商及物流業者造成不公平競爭之結果。

如果政府曾考慮避免招標機關牴觸法令之行為，中華郵政最好的方式，應該是檢討原招標規範之適法性，並重新改變採購處理程序，而非試圖逕自協商，讓問題更複雜，如此一來難免引來各方議論政府在此案中的角色，以及有無依法行政的疑慮。

雖然行政院現階段或許在輿論壓力下，必須止血，讓事件冷卻落幕，而表示將完成定約與決標程序，也試圖避免已經送出律師函的網家，進一步採取行政救濟手段，致使政府更難以處理，但所遺留下招標過程中產生的瑕疵及問題，似仍值得政府部門日後處理標案時，應妥善斟酌法律所涵蓋目的精神及必要原則，確實遵守。

（作者現任知識管理顧問公司總經理、法律事務所資深顧問）

還想看更多新聞嗎？現在用ＡＰＰ看新聞還能抽獎；

點我下載APP 按我看活動辦法