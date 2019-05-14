自由廣場》蝶豆花 官員滿臉豆花

◎ 陳啟文

台南市衛生局今年三月公告蝶豆花有安全疑慮，台北市衛生局也公告不能直接吃蝶豆花，並於食材登錄平台公布販售蝶豆花的店家。新北市議員張志豪質詢衛生局，不僅沒有清查新北販售蝶豆花的店家，把關食安的食材登錄也不完全；市府官員表示，一週內會完成清查。

既然縣市衛生局對於蝶豆花的食安問題，各有不同解讀，清查及公告事項也有差異，中央主管機關的食藥署有必要儘速邀集相關單位及專業人士提供意見，透過檢驗數據，詳細說明蝶豆花的安全性，讓業者、消費者有所依循，才是負責任的做法。

（作者為公務員，新北市民）

◎ 林清淵

筆者家裡種植數株蝶豆花，因近日連日陰雨，花團錦簇，基於好奇網傳神效而嘗試直接食用，身體尚未有異樣，但若一日量超過三片，會有輕微腹瀉，越多片腹瀉就會越嚴重。

蝶豆花已經在網路瘋傳好幾年，不僅東南亞流行入菜、入飲料，台灣也有不少業者當作食材，網購平台也有許多相關產品。因尚未有業者送審，至今食藥署仍未有蝶豆花食安管理標準，僅公開表示，蝶豆花有安全疑慮「不可直接食用」，但市售非直接食用的茶包等沒問題。

依據《食安法》第十五條，既然尚未有業者送審，「依法」不管直接食用、做調色劑或做茶飲包都應取締並罰款，食藥署如何自處？實應積極進行科學分析以釋群疑。

（作者為台中市民）

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