自由廣場》蘇貞昌郭台銘的話中話

◎ 林金忠

郭台銘日前再度強調「沒有一中各表，就沒有九二共識」，獲行政院長蘇貞昌的大力讚賞，還鼓勵郭董要大聲講，尤其碰到中國方面的人更要繼續講，不要退縮，他還讚美郭台銘是國民黨參選人當中「最有種的」。

董事長不是傻瓜，他的「沒有一中各表，就沒有九二共識」不是要講給中國官員聽的，是放出風聲看看台灣還有多少傻瓜在初選民調時願意再次被騙而已。這是去年選舉結果帶給郭董事長的靈感。

也千萬別以為蘇院長不知道郭董敢不敢在中國官員面前講「沒有一中各表，就沒有九二共識」這樣的話，「郭董事長要大聲講，不要消風，尤其碰到中國方面的人更要繼續講，不要退縮」這句話不是講給郭台銘聽的，是在提醒台灣人民不要讓郭董的詐騙手法再次得逞。這是二○一二年大選前王雪紅、郭台銘等紅頂商人齊力支持「九二共識」帶給蘇院長的深刻記憶。

蘇貞昌與郭台銘稱得上是各自領域的「老先覺」，老先覺仙拚仙的結局是不是「害死猴齊天」呢？拭目以待！

（作者為大學兼任講師，雲林縣民）

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