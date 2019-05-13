自由廣場》韓國瑜的「鴨蛋」

◎ 莊雄吉

根據立法院公報，韓國瑜當了九年（1993年-2002年）立委，出席與質詢率都非常低，甚至有會期中（第四屆第三及第六會期、第三屆第四會期及第二屆第六會期）出席及質詢率「鴨蛋」，其中1999年十二月二十三日至2000年十一月九日共三二二天將近一年不出席質詢。不出席院會及質詢本就是韓國瑜一貫作風，就是國民黨籍前台中縣長陳庚金名言公務人員「能混就混、能撈就撈」，而韓國瑜奉行不渝。

日前新聞報導行政院長蘇貞昌元月中就任以來，六都首長中，只有韓國瑜沒有出席過任何一次行政院會。逼得蘇院長親上媒體，請韓國瑜「有空」時能出席行政院會。但韓市長對這些糗事似乎不以為意，近日頭次市政總質詢也是一副吊兒郎當，在高雄市完全執政卻完全不進入狀況。

議員監督市政本是天經地義，議員質詢市長也是職責所在，但韓市長對議員質詢相關市政問題卻輕浮不屑態度以對，如康議員質詢橋頭科學園區，韓國瑜高達八次不願回答，表示要讓經發局長伏和中先答他才答，這種不尊重議會的心態，證明了韓市長對市政不是一問三不知（吶喊活動高雄市政府的角色、自經區為何）、就是答非所問（全中運為何快閃答我划龍舟）。一個市長最少也要知道每項政策的大結構方向跟執行進度是多少吧！連基本的都不知道，那高雄市民選韓市長是來耍寶娛樂市民的嗎？

（作者為軍職退役，台中市民）

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