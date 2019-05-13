自由共和國》賴明煌／減碳固碳是台灣外銷的商機

七股交流道新建工程在二○一六年二月獲得國際查證機構英國標準協會（ＢＳＩ）認證，取得符合國際標準組織「ISO/TS 14067或PAS 2050全生命週期產品碳足跡規範」。(資料照)

賴明煌／成大土木博士、曾任公路總局西濱南區工程處長兼高南區處長

聯合國政府間氣候變遷問題小組（ＩＰＣＣ）正在推廣各種碳捕捉和儲存方法，希望把全球平均氣溫的上升幅度，控制在攝氏一．五度以下，以免海平面急遽上升地球驟變。日前報載地質學家斯奈布瓊斯多蒂爾正投入在冰島執行「碳固碇、碳封存」（Carbfix）計畫，這幾年來他把該存封技術將空氣中二氧化碳冷凝成液體，注入千公尺下的多孔隙堅硬玄武岩層節理中，使其凝固成鎂鐵不連續與鈣鈉連續等包恩（Bowen）系列反應之碳酸鹽類礦物之內來鎖碇在深地層中，避免其龐大氣體直接排放到大氣中，增大溫室效應衍生地球暖化。這樣國際間大力推動綠能產業及減碳及固碳之科技研發潮流，值得先進國人關注這樣的商機，我們台灣的澎湖地區的玄武岩也是可以嘗試研發之區域。另外政府為刺激經濟回溫及增加國人工作機會，每年投入龐大預算去推動公共工程建設，除了產業的減碳外，公私機構辦理工程建設是全國碳排放量最多的項目，其中又以水泥與混凝土等建物居首，故若能從工程規劃設計之初，就選擇低排放碳的建築方式與施工工法等，同時又是養護維修時可循環再生再使用且適合台灣高地震與高風雨之材料（如耐震與可回收極低碳排放的鋼結構），則對於地球的永續循環經營與台灣海島國家資源供需平衡是極重要的政策。

自十八世紀工業革命以來，在二次世界大戰後七十年迄今，世界大約承平多時，隨著國際經濟發展與各國工廠林立，大量使用各項天然資源來開發產業，尤其是珍貴的石化能已近枯竭。近年來人類每年會製造出近三百億噸的二氧化碳等溫室氣體排放，根據美國國家海洋大氣總署（ＮＯＡＡ）表示，自一九○○年迄今，近一百二十年來全球最大受體的海洋表面之溫度，提高了攝氏一．三至四度間，尤其是一九七○年之後，大氣溫度已經是二十世紀平均值近三倍。而二氧化碳在大氣中的對流層濃度，達到一七五○年之二倍以上約為四百PPM，如果持續失控則全球海平面預計在二一○○年可能上升十七至五十八公分，屆時相當多的低地海島國家（如索羅門與馬爾地夫等）與臨海城市（如雅加達、紐約和威尼斯）及國內的西部走廊重要都市與產業均會沉入海底。

台灣鄰國的中國又是全世界最大碳排放國家，其排放量每年約達一百一十億噸約占全球之三分之一，而我們台灣的台中火力發電廠則是全球最大碳排放之單一工廠，國內各項產業與民生耗電耗水之情況日益加劇，且又不得新設電廠與水庫及綠能發電設備也常被無理性民粹抗爭而作罷，這樣內憂外患的現況，再加上近年來台商西進受挫與今年中美貿易大戰等迫在眉睫的產業發展轉向，今年前四個月回國已近三千億台幣之投資設廠，國內之碳排放量勢必會增加多倍。考量選戰虛假無恥抹黑手法的誤導民眾對於空氣污染之反感與碳排放的厭惡及無厘頭民粹抗爭頻傳，故在減量方面：要求產業升級節能與抑制碳排放減量，是未來台灣應走的方向，而非任何台商高污染性與低產值的工廠返國設廠均要收；至於捕碳與固結這面向呢？這是全球各先進國家努力發展的方向，也是台灣可以配合發展的指針。高科技與高智商又勤奮的台灣，利用減量與捕抓碳的雙管齊下，相信可以滿足國內民眾改善空污要求與國際間減碳可能的壓力與制裁之避免。

筆者任職交通部所屬機關近二十年，曾參與台六十一線西濱快速公路工程建設，在上級交通部與公路總局及辛苦全體同仁（含施工廠商與設計監造及督導各階）努力下，於二九八Ｋ台南市七股交流道新建工程，在二○一六年二月獲得國際查證機構英國標準協會（ＢＳＩ）認證，取得符合國際標準組織「ISO/TS 14067或PAS 2050全生命週期產品碳足跡規範」，亦符合台灣行政院環保署二○一四年頒布之「（CFP-PCR）基礎建設碳足跡產品類別規則」之查證，成為全國第一個碳足跡查證聲明授證的重大公共工程之政府機關。

這樣的透過碳足跡與碳盤查工作，可以掌握工程建設施工過程之排碳量外，藉由不同建設特性（工程類型、工址位置地理環境、施作工法與使用材料及設備甚至到養護維修的成本等）之碳排放量，多項溯源盤查資料彙整與歸類分析，來建立我國工程排碳之本土化基本資料（如行政院公共工程委員會所建立的公共工程經費電腦估價系統ＰＣＣＥＳ，可以供全國各機關來分區分時期去套用編列預算），並可分區域來建立台灣各縣市的不同碳排之差距與比較分析，回饋長期各類工程在規劃設計階段就可參考套用，以確實做到低碳與減碳甚至到固碳等優質環保設計理念，並於規劃設計階段就導入建築資訊模型（ＢＩＭ）及未來人工智慧（ＡＩ）等高階工具，這種數位工具與方法的協助應用，讓台灣重大建設可以更本土化與長期更精確，同時透過數值量化與電腦運算模式等可以精準與即時和大量減少人工與誤差，來做到耗費大量排碳的工程建設之減碳管理的目標。

累積一定實績的工程建設經驗，未來也可以將這樣碳盤與減碳的管理技術，用以協助台灣踏出國際競標外銷到各中等或未開發國家去應用，避免過去傳統產業耗水耗電又破壞台灣環境的賺不了什麼錢之紅海低階代工業等在國內持續作怪，發展高階與精確管理模式與科技設備及其後端的加值服務，將成為人稠地窄又資源少的台灣，面對5G & AI全球大狂潮湧浪來時，成為國際藍海與綠能最大贏家。

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