自由廣場》建構完善的5G市場體質 為國家競爭力鋪路

◎ 陳嘉霖

最近台灣社會興起自經區的討論熱潮，然而自經區基本上就是「經濟靠中國」的政策產物。台灣經濟絕不能靠中國，持續與中國經濟掛勾只會讓台灣停留在「能剝削就不創新」的產業模式。未來的經濟出路必須從根本的產業升級做起，發展以「創新」為核心的產業模式，例如人工智慧、物聯網和大數據在製造業的創新應用。然而，攸關將來產業發展各種智慧型服務及加值服務，還有吸引高科技廠商來台投資，相關基礎建設仍有待完備，其中包含「五代行動通訊（５Ｇ）」的基礎建設落實。

台灣未來的產業活路不是經濟接軌中國，而應該是加速從硬體代工擴展至軟硬整合的系統整合或應用服務。然而包含「物聯網應用」等產業發展遠景，尚需扎實的通訊基礎建設。但是５Ｇ的基礎建設費用十分昂貴，此時國家扮演的角色非常重要。如果將５Ｇ基礎建設成本全部由幾家大型電信業者負擔，然後又沒有解決結構性壟斷問題，其結果將等於高額的基礎建設成本轉嫁到一般消費者身上。以目前「共頻共網共建」及「釋照三張」等政策風向，將導致電信市場走回「壟斷式競爭」的模式。

回顧過往，台灣在２Ｇ／３Ｇ時代的電信資費，以國際水準而言屬於中高層級，是日本、香港、新加坡等亞洲國家的二倍到八倍之多。直到二○一四年４Ｇ釋照之後，打破三大電信的壟斷結構，市場開始真正的有了自由競爭，電信資費才逐漸回到應有的市場機制，產業的經濟效應與消費者的服務應用也隨之出現。

台灣即將進入５Ｇ時代，如何避免走回三大電信「壟斷式競爭」，是政府開放５Ｇ政策前須審慎評估的課題。唯有開放所有符合資格的業者都能參與，才能打造健康的５Ｇ市場競爭前景，不僅讓消費者得到最有利的市場價格與服務品質，也為台灣將來的產業應用打好基礎。

不過，要建構完善的５Ｇ市場體質，政府的政策措施除了要避免造成上述的結構性壟斷之外，仍需對於５Ｇ技術所帶來的資安漏洞與安全風險進行相關法制的推動，打造安全可靠的通訊基礎及通訊服務，才有助台灣發展數位創新，為將來的國家競爭力鋪路。

（作者為台聯黨政策部主任、法學博士）

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