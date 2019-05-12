自由廣場》六問韓國瑜自經區

◎ 張維光

高雄市長韓國瑜選前說要讓「貨出去」，選後卻要推自經區，讓管制中的八百三十項中國農產品貨進來，傷害台灣農民；選前說要讓「人進來」，選後卻要推自經區，讓中國白領技術勞工進來，搶本地勞工的飯碗；選前說要讓高雄「發大財」，選後卻要推自經區，讓中國貨繞道變成ＭＩＴ，讓台灣捲入美中貿易大戰，一起遭到美國經濟制裁。五月十日韓國瑜提出「自由貿易經濟特區說帖」，筆者認為還有六點韓市長必須向高雄市民說清楚、講明白。

第一、韓國瑜必須向高雄農民交代清楚，自經區會不會開放管制中的八百三十項中國農產品進到高雄，傷害本地農產品。一旦中國農產品進到自經區，加工後以ＭＩＴ出口，如果品質不佳，將會傷害台灣農產品的形象。

第二、韓國瑜必須向高雄企業人士交代清楚，中國產品繞道自經區然後以「台灣製造」出口，台灣會不會被中國牽累，一起遭美國經濟制裁。美中貿易戰延燒，美國十日才對中國二千億美元商品課徵二十五％關稅，台灣不應捲入大國間的紛爭，淪為中國洗產地的管道。

第三、韓國瑜必須向高雄勞工交代清楚，自經區會不會傷害到勞動權益。因為依國民黨的自經區條例草案，特區勞工行政、勞工安全衛生及勞動檢查事務，均由自經區管理機關掌管，架空中央勞動保障的法規，將傷害區內的勞工權益。

第四、韓國瑜必須向高雄醫界人士交代清楚，自經區內設立國際醫療機構，會不會導致醫療營利化、階級化，造成醫療資源不當集中。結果會讓原本吃緊的急重症專業人力流向營利機構，並讓特區外的醫護人員更加過勞。

第五、韓國瑜必須向高雄學界人士交代清楚，自經區內設立國際教育機構，會不會造成教育私有化、階級化，以及受教權的不平等。再者，自經區允許校方自由約定教師受僱者的解聘要件，等於去除教師的勞動保障。

第六、韓國瑜必須向高雄小老百姓交代清楚，自經區是不是方便財團特權圈地。國民黨的自經區條例草案中，排除多項土地法、都市計畫法、區域計畫法、農業發展條例、國有財產法等相關法規，令外界質疑自經區是否會淪為特權圈地的特區？

（作者為民進黨政策會副研究員）

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