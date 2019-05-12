自由廣場》大麻合法化可能的衝擊

◎ 唐心北

近年來，一些國家與美國一些州將大麻合法化，顯示大麻逐漸被人們所接受。然而，有越來越多的文獻顯示，大麻合法化可能對個人和公共健康產生不利影響；因此，若要開放，在管理和可能的負面健康危害，需要評估。

「醫藥用大麻」一詞意味著大麻與其他醫師處方藥一樣。然而，「醫藥用大麻」的核准、處方和提供方式與其他處方藥不同，就如同「美沙冬」做為鴉片類物質成癮之「協同治療」藥物，其相關管理與流程，也與其他鴉片類麻醉藥不同。以當今法規，處方藥上市前必須經過嚴格的臨床試驗，評估安全性和有效性。然而，現今評估大麻在一些潛在適應症的有效性的數據不足，且常只是一些案例報告。最近的「考柯藍文獻回顧」（CochraneReviews）指出，目前仍缺乏足夠證據支持使用煙吸大麻在一些潛在適應症之效果，包括：類風濕關節炎相關的疼痛、認知障礙症（失智症）、多發性硬化症的共濟失調或震顫，愛滋病毒感染者的惡病質等。

此外，粗製大麻含有至少七十種統稱為「大麻素」的活性成分。大麻種植者經常培育不同的植株，以改變不同成分的濃度。如果沒有嚴格的臨床試驗，無法知道哪些大麻素組合可能有治療性，哪些可能是有害的。粗製大麻植物及其產品也可能被真菌或黴菌污染。對於有免疫功能低下的患者，這尤其是威脅性問題。

筆者整理幾個使用大麻可能的危害：

〈一〉呼吸道疾病：與香菸煙霧相比，大麻煙霧可導致吸入三倍的焦油量，吸入四倍的一氧化碳量。

〈二〉危險駕駛：大麻損害了判斷時間、距離和速度的能力；它減慢了反應時間並降低了跟蹤移動物體的能力。在歐美許多與藥物相關的機動車死亡率的研究中，大麻是除了酒精以外，最常被檢測到的物質。

〈三〉傷害認知功能：研究已發現認知能力下降與大麻使用有關（尤其是早期和大量使用）；這些認知能力下降在很長時間後仍持續存在。

〈四〉成癮性：很多人以為大麻不會上癮。然而，數據清楚顯示，大約十％的大麻使用者會上癮；這在青少年族群可能更高。

（作者為精神科醫師，國衛院「臺灣成癮醫療臨床與研究訓練計畫」執行委員）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/