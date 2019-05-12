自由廣場》歷史之鏡：談1980美國民主黨總統初選

◎ 高銘堂

最近看到有些政治評論與媒體投書把民進黨總統初選「蔡賴之爭」比喻為1968年美國民主黨總統初選，並以詹森總統因內外交困，放棄連任，主張蔡總統面臨前閣揆的挑戰，做出放棄權力的高貴決定，這是錯誤的類比。實情是詹森健康有問題，不想死在第二任上，所以不競選連任。蔡賴之爭反而比較像1980美國民主黨總統初選，愛德華甘迺迪挑戰卡特總統。

其實詹森總統的健康才是真正的問題：他早在1955年就有心臟病發作，進行成功率只有50%大手術的紀錄；1965年得了急性膽囊炎，而且患了「術後憂鬱症」，幾乎要寫辭呈辭去總統的職務。到了1967年10月，總統夫人面對醫生警示他先生的健康情形時，幾乎脫口而出，總統擔心他會死在第二任上，已經做成不再競選連任的決定。

詹森總統的政績，如「大社會」、 「民權法案」等改革，是美國近代史傲人的一頁；成為他負擔，年輕人反對激烈的越戰，是兩黨的共業。他也不顧建制力量的反對，準備與北越謀和，在他40分鐘不尋求黨提名，對全國的演說中前38分鐘，都在談這個方案。所以引1968年詹森黨內初選是因為沒有勝算，所以退選為例，是不對的。

1979年，中東阿拉伯產油國家對美國實施石油禁運，美國各地加油站搶加油的民眾互毆、甚至槍擊，通貨膨脹率高達13%，經濟成長停滯，失業率衝高，國家一片混亂。對外方面，伊朗伊斯蘭革命推翻美國盟友巴勒維、蘇聯軍事力量大舉擴充，對歐洲威脅、恫嚇、日本經濟上崛起，美國作為世界政、經第一強權的地位搖搖欲墜，卡特總統的支持率竟比因水門事件辭職下台前的尼克森還要低。

這時因1969年酒醉開車，淹死女秘書柯普珍，怕選民記憶猶新而在1972、1976總統大選退讓的愛德華甘迺迪，卻因民調支持率，是以二比一以上的優勢勝過卡特，也明示要繼踵兩位被刺殺的胞兄約翰、羅伯特競選總統。美國歷史上只有3次，現任總統提名遭受同黨挑戰，而且都是在南北戰爭前後混亂的時代，所以帶給白宮團隊很大的壓力。

但卡特總統仍然鬥志高昂，1979年6月時分批邀約國會議員溝通，爭取支持；一位議員問他，如果民調聲望勝過他許多的甘迺迪要參加初選，他怎麼辦，卡特居然說出「我會鞭撻他的屁股（徹底擊敗之意）」這種粗話，表示他已豁出去了。

在1979年7月15日在大衛營神隱了10天後的卡特，對全國發表了有名的「信心危機演說(malaise speech)」，坦承自己過去幾年治理政府上犯的錯誤，也批評美國人民的物質主義等，出乎意料，一個常被形容成「乏味」的總統，居然能發揮領袖魅力，民調數字馬上升高了十幾個百分點，直到40年後的今天，這場演說仍被評為政治上的扭轉乾坤之作。

而到了11月以後，因德黑蘭美國大使館的人質事件，民意團結在總統之下，卡特擺脫了甘迺迪，到次年8月，獲得提名，與雷根以及開始時聲勢不小的獨立候選人安德生進行「三腳督」的競爭。然而卡特抵制安德生參加辯論，反而讓許多票轉到雷根，輸掉了選戰。但原來從初選就被認定必輸的候選人，因為能誠摯面對問題，坦白反省，只因遇到「百年難得一見的政治奇才」雷根，才功敗垂成，卡特把現任者掌握建制權力的優勢發揮到極致！

而今日的台灣，選民們的不安，更甚於1980年的美國，所以在這民進黨初選陷入僵局之際，要拜託「英」、「德」兩位的鐵粉，鼓勵他們倆位，在相互指謫「叛黨競選」、「違背初選程序正義」之餘，能不能以有深度的辯論或演講，告訴大家總統的高度，尤其是在財團政客要將台灣推向中國敵托邦(Dystopya)的嚴峻時刻，是在領導國家，不只是管理政府！

總統候選人面對全體民意，想要取悅所有分眾，終將一事無成；如果你們做為知識分子，不能告訴被1124驚醒的選民，如何維持有意義的民主？把時間浪費在宮廟、市場與各種所謂「接地氣」的活動，那與無法闡述理念，只會嘶喊、表演的政治狂人、小丑有何差別？

（作者為泛亞工程建設公司前總經理）

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