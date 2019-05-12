自由廣場》從孫毛蔣問王金平：台獨是假議題？

◎ 徐立德

前立法院長王金平前往中國大陸福建進行祭祖尋根之旅，他說台獨是假議題，根本行不通。但翻開歷史，過去許多政治人物如孫中山、蔣中正、毛澤東等，都曾經主張過台灣獨立，如果台獨是假議題，為什麼這些政治大咖會談論？

一九二五年孫中山在《孫中山與台灣》表示：「在台灣的中國同胞被日本壓迫，我們必須鼓吹台灣獨立，和高麗的獨立運動互相聯合」。一九三八年四月，蔣中正在《抗日戰爭與本黨前途》中表示：「總理以為，我們必須使高麗、台灣恢復獨立自由，才能鞏固中華民國的國防」。

或許，孫中山、蔣中正等人主張台灣獨立，有當時的時代背景和國際情勢考量，但討論台獨絕對不是假議題，孫中山、蔣中正可以談論台獨，我們一般民眾為何不行？

一九一二年中華民國創建時期，其領土主權並不包括台灣；一九三六年的憲法草案，基於台灣當時屬於日本主權所有，台灣同樣並非中國一省。

在一九二六年國民黨第二屆黨員代表大會期間，該黨宣佈支持台灣民族革命（獨立）， 一九三八年國民黨臨時黨代表大會期間，蔣介石重述孫中山的先前主張，支持台灣獨立運動，並認為支持韓國、台灣獨立，將有助於鞏固中華民國在中國內部地位，也有助於打造東亞和平根基。

「開羅宣言」表明台灣及澎湖應歸還中華民國，隨後「波茨坦宣言」聲明必須落實開羅宣言，表面上看來台灣前途已定，但聯合國於一九六九年五月二十二日通過的「維也納條約法公約」，將國際「政策聲明」以及相關「政策意圖」都排除於國際條約的適用範圍，並認為必須符合、透過「國際法」形式，才能成為國際條約；上述兩項宣言顯然不是國際條約，而且日本沒有在上述宣言上面簽署，依照國際法，日本當然並無履行義務。

第二次世界大戰結束，日本投降，放棄台灣主權，卻沒有指定交給任何一個國家，也因此產生爭議，主張台獨的人據此稱為「台灣地位未定論」。

中華民國於戰後接收台灣，既然在國際法的法理上仍然存有疑義，為什麼我們不能探討台灣獨立這個議題？從法理跟實際可行性來研討台灣在國際間的處境，讓民眾了解台灣的過去與未來將何去何從。

（作者為資深司法記者，台北市民）

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