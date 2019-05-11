自由廣場》台中補助「外人」，有必要嗎？

◎ 高偉峯

上週到台中保養愛車，不耐久候，遂步行至保養廠附近的公車站牌，準備搭公車到百貨公司逛逛吹冷氣。詢問友善的在地學生，得知在台中坐公車可使用台北捷運悠遊卡。妙事來也，去程及回程，因為使用「悠遊卡」（「一卡通」亦可），不是付現金，只要路程不超過十公里，一律免費。

身為新北市民，我感謝台中市民與市政府的照顧，卻也不禁愕然：憑什麼台中市民竟要將稅金拿來支付外地人搭乘公車？

不是都說「使用者付費」嗎？稅金被用來補助外來遊客坐公車，還不如拿來進行在地建設，不是嗎？或者，真要補助「台中市民」搭公車，是不是也應該剔除外來遊客，補助在籍學生與市民即可，以免平白虛擲市民胼手胝足上繳的納稅錢？

查市府網站說明：「本府為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，自一○四年七月八日起，凡持悠遊卡、一卡通及愛金卡刷卡搭乘市區公車者，享有十公里免費。」原來此一政策是為了舒緩交通壅塞與空氣污染壓力，鼓勵市民搭乘公車，可謂立意良善。只是，對外來遊客而言，若非愛車需要保養或臨時故障，開車來的人，不會為了十公里的優惠而轉乘公車；而原本就搭乘大眾交通工具來的遊客，即便沒有此一優惠，也還是會搭公車在台中市裡活動。所以，此一政策，對吸引外來遊客搭乘公車誘因不大。

值此報稅季，誠懇呼籲台中市府，錢要花在刀口上，建議將補助對象鎖定在設籍台中的學生與市民即可。

（作者為教師，新北市民）

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