自由廣場》為姚雨靜說句公道話

◎ 張復聚

中國國民黨高雄市議員指責陳菊有四大閨密，包含前高雄市社會局長姚雨靜。

說因為姚雨靜是民進黨大老姚嘉文、周清玉之女，所以破格升遷為社會局長。對一位投身社福工作逾二十載專業社工人員如此惡意批評，讓人不能不說幾句公道話！更何況，當年「喜憨兒基金會」就是因姚雨靜極力推動，才從無名小工坊蛻變為知名度高的社福團體！

事實是，姚局長本身自台灣東海大學社會工作系畢業後，遠赴美國哥倫比亞大學社工研究所攻讀碩士。二○一○至二○一四年擔任前馬偕醫院院長戴仁壽醫生創立的樂山療養院院長。這是個起初收治社會大眾避之唯恐不及的麻瘋病患，當時則是成了一百多位中重度多重身心障礙弱勢族群的「家」！想想看肯擔任這個院長職位需要多大的勇氣、使命感及愛心。

二○一四年底姚雨靜受高雄市長陳菊之邀就任社會局長，只不過是讓姚局長適才適用而已！就任社會局長後，光是公共托育政策就獲得大家好評。筆者與姚局長素昧平生，不是要說姚局長有多偉大，只是中國國民黨議員惡意指控，實在難以茍同！

（作者為開業醫生，高雄市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/