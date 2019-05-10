自由廣場》法院不宜干預醫學專業裁量

從HPV疫苗事件談起

◎ 邱南昌

這從來就不是「小蝦米對抗大鯨魚」的故事，在公眾健康的維護上，理性的決定應該高於感性的訴求。

整個事件是一位名叫Bella的女孩施打HPV疫苗後，被診斷為幼年型特發性關節炎。女孩父親認為是疫苗所導致，因而提出預防接種受害救濟。審議小組根據醫學的證據，研判與疫苗無關。家長不服，提起上訴，台北高等行政法院判定審議小組的結論應改為「無法排除」與疫苗相關性。審議小組認為，法院未能明瞭審議過程和依據，做了不合理的判決，且干預專業範圍的行政裁量，而建議衛福部應提出上訴。

醫學上針對許多原因未明的疾病，稱之為「特發性」疾病。若依照此案判決邏輯，凡施打疫苗後發生任何找不出原因的疾病，就都應該給予救濟，這樣的判斷標準實在不合乎情理法則，全球也沒有任何國家有這樣的救濟制度。

然而醫學有其相當複雜性，審議委員必須是相關的專家，才能做正確的判斷。若根據合理的資料可解釋具關聯性，當然會判斷與預防接種「相關」。至於「無關」的判定，則是要找到其他導致病變的原因，或非在合理的時間內發生病變或是根據醫學實證，由大規模數據資料無法發現兩者之關聯性。

為求審議程序的完備與慎重，受害申請案件會先依照疑似受害症狀之類型，委由至少兩位相關領域之專家進行初步鑑定，並將其意見併同個案之就醫病程、檢驗檢查報告及由個案提供之症狀照片、影片或其他佐證資料，於大會中提出，再由審議小組中之醫學、法學及社會公正人士委員逐案提出意見與討論，才做出最後審議決定。

就此案而言，法院只根據初審委員意見，即認定小組未盡詳查責任，實在是不了解審議小組的運作模式。審議小組針對每一件申請案，均以專業及公正立場審查。

拜醫學進步才得以研發預防子宮頸癌和其他多種癌症的疫苗，且因成效好、副作用少，目前全球已有八十多個國家納入國家疫苗政策推動施打，倘若大家心有疑懼而未能施打，因而錯失保護機會，豈非莫大的遺憾？

（作者為預防接種受害救濟審議小組召集人）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/