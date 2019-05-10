自由廣場》美國台僑談郭台銘與中共

◎ 鄭光勛

三十年前，中華民國國民黨政府明令不得與匪接觸，你郭台銘卻已經去了中國投資。去年六月六日，你的富士康在深圳正式成立三十週年紀念日，就已經說明當年你違法在先的事實。媒體專訪時，你從一張一九八八年五月二十五日在深圳羅湖口岸的合影開始回顧，自豪地敘述當年，足見前述應該不假吧？

當時中華民國政府三不政策雖然已經鬆動，政府基於人道准許老兵探親，然而投資這一塊並沒有允許。以後李登輝總統時代的「戒急用忍」也有著整個國家利益的考量，你還是透過不同管道，繼續對中國大陸投資。

一九八九年四月開始，中國學生悼念剛過世的胡耀邦，集結於天安門廣場，提出重新評價胡耀邦的功過是非，肯定其「民主、自由、寬鬆、和諧」的觀點。同時要求保障新聞自由，允許民間辦報，並要求國家領導幹部向全國人民公開其本人及家屬的實際財產收入等七項。這個要求民主的政治訴求，讓中國的學生、知識份子、北京市民與大眾在天安門團結起來，同時擴散到上海等地。這樣的民主運動，自然地引起國際間的關注。六月四日中共出動坦克，無情地鎮壓手無寸鐵的青年學生，導致國際輿論的撻伐與數國政府的制裁。你繼續對中國大陸投資。而且在二十多年後，對深化台灣民主的太陽花學運青年說了句「民主不能當飯吃」，這叫兩岸青年怎麼相信你？

現代經濟是民主政治與自由主義的產物，洛克在政府前論就已經說明得很清楚，有關財產自由與人身自由的關係。所追求的不只是物質帶來的快樂，而是成為自由人。在自由主義的鼓勵下，現代經濟才得以發展。

郭董事長如何對待勞工與對付新聞從業人員，大家都很清楚。這更與中國共產黨分享專制獨裁的共同價值。如果說不是，請交代清楚你與中共高層的所有關係，這中間有多少可能違反普世的民主與人權價值觀。

民主政治裡，保障個人自由與隱私是必須的，想要獲得權力為人民服務，就須透明化交代清楚，不允許打著民主反民主的行徑。

（作者為美國台僑，地產公司負責人）

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