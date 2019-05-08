自由廣場》代辦中國留學，踩線20年都沒事?!

◎ 吳哲文

中國一九九○年代增設港澳台聯招，以較低的錄取門檻，再透過「中國遍地都是機會」及「文化相近」等話術，吸引台灣學子報考該國大學院校。貴報在五月五日的報導，台灣未開放業者提供中國留學仲介與諮詢；然而「夏潮聯合會」在其「大陸就學資料庫」的網頁上早就公開承認「自一九九九年起接受香港『京港學術交流中心』委託，成為『大陸高校（本科和研究所）面向港澳臺聯合招生考試』的報名點，提供台灣考生免費的諮詢與報考服務，是唯一得到香港試點正式授權的機構…」（詳見http://degree.chinatide.net/?page_id=188），已遊走於兩岸人民關係條例等相關法律的邊緣達二十年之久，卻鮮見陸委會及教育部等主管部會主動查察。

更有甚者，近年來中共黨國對台統戰強化「入戶、入島、入心」，今年由中國「全國台聯」及共青團「全國少工委」所舉辦的「第十六屆海峽兩岸和平小天使互訪交流」，竟然有台北市的民族國小等校，不僅願意主動配合該活動做為台灣對口學校、甚至其校長黃耀農還振振有詞說「我們也可以統戰他們啊！」真不知是「哪一國」的國小校長？

面對中共黨國全面有計畫性的對台統戰，政府部會至今為止依然處於各自為戰的狀態，國安局與調查局防堵共諜尚且受人力等因素心有餘力不足，陸委會、教育部、經濟部等部會也只能就其主管業務範圍及已經發現、遭人檢舉的問題進行點對點式的防堵，特定媒體自甘為敵國在台宣傳機器、至今ＮＣＣ在開罰跟法制的亡羊補牢上也是慢半拍，到底有沒有一個完整的戰略與統整協調機制可以對中共黨國對台的無硝煙戰爭展開全面的反擊？

立法院昨三讀通過刑法外患罪章、國家機密保護法等修法，是遲來的正確作為，希望政府能夠在二○二○年大選前擬定出清晰、完整且全面的抗統戰大戰略，以期更有效的對抗中共黨國對台灣的侵略！

（作者任職文化產業，新北市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/