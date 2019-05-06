自由廣場》新興菸品的一國兩制

◎ 郭斐然

美國FDA於四月三十日通過加熱式菸品的上市前申請，引起醫界震撼。歷經四年的審核與制定配套措施，菲利普摩里斯菸草公司（即「萬Ｘ路」菸品的母公司）旗下的加熱式菸品在仍有危害的顧慮下，得以一般菸品販賣。

加熱式菸品不同於電子煙，是將菸草製作成菸草柱，經電子設備加熱後霧化使用，廠商宣稱危害物質含量較低，然而未有減少疾病發生之證據。

由於證據不足，美國FDA數年來駁回加熱式菸品MRTP（odified risk tobacco product，改良風險菸草產品）之申請，不認可其減害之宣稱，也不允許在美國境內銷售。然而這次上市前申請通過，已經拿到在美國販售之敲門磚。FDA在通過申請的理由中提到，「目前證據雖然有限，會選擇加熱式菸品的非吸菸者為少數，包括青少年」。

然而我們對青少年的看法與美國FDA不同。一個美國、加拿大、英國的跨國研究顯示，青少年對嘗試加熱式菸品的興趣，比傳統菸品還高。未來美國開放加熱式菸品後是否增加青少年使用率，令人憂心。

過去，美國對電子煙採取成人開放使用、青少年禁用的政策，而加熱式菸品則為完全禁用，可以說是一國兩制，剛好提供觀察這兩種管理方式的效果。電子煙方面，美國高中生使用比率從2011年一．五％，竄升至2018年二十一％，可以說禁令完全破功。但加熱式菸品則因為美國政府完全禁用，因此未曾出現青少年使用的問題。

要阻止青少年使用新興菸品，單獨的禁令是不夠的，青少年可以透過成年學長取得，也可以透過網路謊報年齡，使禁令完全無效。更何況利益的誘惑，即使在美國這樣管制嚴格的國家，也無法阻止商家出售。

新興菸品對青少年的危害猶如傳統菸品，美國的一國兩制提供台灣借鏡，請政府一定要繼續把關禁止。

（作者為臺大醫院主治醫師）

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