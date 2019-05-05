自由廣場》請端出民主牛肉

◎ 林文彬

台灣與民主的距離愈遠，就會是與惡的距離愈近。誰要征服宇宙，就先要拉近台灣與民主的距離；誰要拚經濟，也請先搞好台灣的民主。否則台灣只有與惡的距離愈來愈近，離宇宙、經濟愈來愈遠。

國民黨幾個想選總統的人，都說要拚經濟，其實是睜眼說瞎話地蹂躪民主、踐踏民主，再這樣下去，二○二○年過後，台灣與民主的距離，恐怕難有回天之日。

台灣總統選戰，總是在經濟與統獨之間擺盪，在安定與戰爭之間糾葛，在兩岸與主權之間搏鬥。但國人卻忘了，每次的總統選舉，其實是民主與專政之爭、自由與獨佔之戰、正義與善惡的是非辨識。我們都誤把自己想像成民主的國家，就像中國也說自己是民主的國家一樣。但我們都忘了，其實我們尚未是成熟的民主國家。

台灣形式上是一個選舉自由的國家，但憲法主權卻被黨國體制綁手綁腳，距離民主還遠，有總統參選人自甘受中國武力恫嚇箝制，以鴕鳥的心態看待台灣，還妄想拚經濟、征服宇宙。別瞎了！

民主能顧肚子，還能顧筋骨；為了防止致命的危機，解除艱難。總統大選候選人應端出「民主」牛肉，針對台灣的民主缺陷提出改善的國政良策，建立落實民主憲政體制。這樣總比耍嘴皮子的經濟啊、宇宙啊等光是口號治國來得實際，同時也能建構一個不會因體制不善而容易變成經濟失敗的國家。

（作者為雲林縣議員，著有《社造政治學》）

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