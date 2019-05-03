自由廣場》郭董為「詐騙集團」背書

◎ 蔣日盈

「中國人不打中國人」這句老掉牙的統戰詞，應該是老國民黨員的痛。回顧中共還在流竄的三○年代，為了鬆懈國民黨的追殺，喊出這句口號。事實上怎樣？中國人有沒有真的不打中國人？看國民黨敗逃到台灣，就是具體答案。現在郭董還拿出來用，是要撩起老國民黨心中的痛，還是老猴變不出新花樣，只好隨便找個詞騙人。

更可笑的是，他忘了這是台灣，中國人要不要打中國人，我們除了人道關懷，實在插不上嘴。他也不是中共官方人員，有代表性嗎？中共已有騙人前科，郭董還敢替他們背書，枉費是位精明生意人。我看他為了選台灣總統，提這種話題，很難達到甚麼目的，反而提醒台灣人檢視一下中國邪惡的本質。

過去打國民黨的事就不提了，數十年來，中國人打中國人的戲碼從沒斷過，到現在還毫不掩飾堂堂上演。西藏簽了「和平協議」，應該算是中國人了吧！可是沒幾年，就弄得藏人民不聊生，連個性和平的西藏人都起來抗暴。中共面對抗暴，不是「中國人不打中國人」，而是殘酷鎮壓，和平協議成了廢紙，到現在達賴喇嘛還流亡國外。再來，新疆算不算中國人？可是已經上百萬人進了集中營，還是現在進行式。有位流亡的維吾爾醫生還指控，集中營的人成了器官移植的供應者，中共真的有當他們是國民嗎？還有，被英國統治過的香港，也被「一國兩制」騙了。所謂五十年不變，事實五年就走樣，打壓抓人正上演。

現在國民黨要選總統的人「和平協定」、「一國兩制」、「中國人不打中國人」口號滿天飛，這些從沒兌現的謊言，台灣人怎麼看？看了西藏、新疆、香港這些中國人的遭遇都很不忍心，怎麼可能會想加入湊一桌。不知道那些想投降中國的人腦中在想些甚麼？

（作者為台灣羅馬字協會理事、南社社員）

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