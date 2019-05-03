自由廣場》宋進「習五點」棋局

◎ 雷顯威

前台灣省長宋楚瑜結束在中國訪問返台後，昨天除請辭總統府資政外，也舉行記者會，怒責有人「移花接木」，為他支持「一國兩制」一事喊冤。

宋楚瑜先生到底在中國曾否表態支持「一國兩制」？筆者或台灣民眾因時空因素限制，很難有第一手的資訊判斷。但從親民黨昨發表的聲明，讓我們看出問題端倪。

誠如聲明文稿，這次的訪中純然是考察粵港澳大灣區經濟行，他與台商座談或受訪，從未說出「一國兩制」四字，更談不上主張要用「一國兩制」處理兩岸關係。

宋楚瑜先生在面對台商時，可能如他所說，並未主動提及「一國兩制」話題；但若見第三點聲明，卻看見有如下敘述「大陸既提出探索方案，民主協商是唯一兩岸可以坐下來溝通的方式，各黨各派都可以有權利表示自己的主張，協商只是過程，而不是已經達成協議」。顯然宋楚瑜先生或他所代表的親民黨，已選擇接受並進入「習五點」一國兩制探索方案的時程內。

宋楚瑜先生既然都已經以實際行動呼應習近平的訴求，那麼還需要用言詞口舌表態嗎？若非如此，對中國而言，一名台灣的政治人物，能享有新華社的專訪禮遇，若非宋先生呼應習大大的「一國兩制」，成為中共統戰台灣的樣板棋子，否則怎麼可能上得了檯面？

至於聲明中提及的主張「兩岸一中，對等分治」；探索方案協議，必須經過兩個民主程序…，其實都是空話。鄰近最早實施「一國兩制」的香港，即使實施兩制的法源有中國憲法保障（一九八二年十二月增訂）；而且還有鄧小平一九八四年六月二十二日承諾保證香港實施兩制「五十年不變」；一九八四年十二月十九日「中英聯合聲明」簽署，重申實施一國兩制；然而現今的香港如何？全世界有目共睹，宋楚瑜先生豈會視而不見？

筆者過去因工作緣故，曾貼身採訪宋楚瑜先生五年（一年省主席、四年省長任內），他確實如李前總統所說，是國民黨內少數有能力做事的幹才；可惜在這次訪中行，他越過了台灣民意之前。

（作者為牧師，曾為資深媒體人）

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