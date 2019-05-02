自由廣場》70→65 減稅更完美

◎ 洪裕強

五月是台灣人民所得稅報稅的季節，今年在小英政府的執政下，將單身的「標準扣除額」從九萬元提升到十二萬元（約增加三十三％），有配偶者從十八萬元提升到二十四萬元；「薪資特別扣除額」從十二．八萬元提高到二十萬元；「幼兒學前特別扣除額」則從每人二．五萬元提高到十二萬元（約增加三百八十％）；「身心障礙特別扣除額」也從每人十二．八萬元提高到二十萬元（約增加五十六％）。根據上述扣除額推算，小資族若年收入不到四十．八萬元；或是雙薪家庭若沒有子女，年所得低於八十一．六萬元；或是雙薪家庭且育有兩名五歲以下的子女之年薪低於一百二十三．二萬元就可以不用繳稅。上述綜合所得稅四項扣除額提高，嘉惠數百萬受薪戶，執政黨多項減稅讓人有感，值得民眾肯定。

目前台灣的雙薪家庭下有小孩上有高齡要養，青壯年照顧及扶養老幼的負擔是雙重的，除了「幼兒學前特別扣除額」提高的政策，建議明年政府所得稅採取新的報稅措施能考慮「老有所養」的減稅政策。現行的所得稅法規定年滿七十歲之納稅義務人本人、配偶及受納稅義務人扶養之直系尊親屬，免稅額為十三萬二千元。根據聯合國世界衛生組織的定義，六十五歲以上人口為老年人。台灣上班族強制退休年齡和國民年金領取年齡也是設在六十五歲的門檻，所以七十歲的年齡標準建議可降至六十五歲，以達到「幼有所長，老有所終」老幼皆有所養的理想。

（作者為高雄長庚醫院學術組副教授）

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