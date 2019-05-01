自由廣場》（林保華專欄） 向翁衍慶將軍致敬

兼談沒有國安就沒有台灣

台灣立法院正在加速進行三大國安的修法，還須為「反統戰法」或「反滲透法」立法。台灣做為中國第一吞併目標，相關修法立法如蝸牛般爬行，民進黨的黨團有責任。這樣重要的問題不是幾個國防外交立委的事，而是整個民進黨的事情。

民進黨從黨外時期到現在，在與中共打交道中有一個嚴重的誤區，就是認為他們與中共無怨無仇，所以只要對中共釋放善意，中共就會回報。他們還停留在黨外時期中共統戰他們來反對兩蔣統治時代，例如一九八○年代初唐樹備在美國對許信良的統戰。所以對國安問題中的反統戰、反滲透不但缺乏認識，甚至連其重要性都茫然無知。是真無知，還是已被策反？面對中共肆無忌憚的滲透幾乎無感，使台灣國安處於深淵的邊緣。即使去年九合一選舉慘敗，也只是從選舉角度做為輸選的原因。

至於國民黨，雖有防諜的經驗，卻以權貴的自身利益而認賊作父，與中共同流合污，而且隨著去年九合一選舉的勝利而益加猖狂，一些國民黨要員，在目前的投共初選中甚至口不擇言，為中共的武力威脅背書，還公然反對台灣與美國的聯防，簡直就拿好白旗準備迎接共軍入侵。權貴如此，下面的蝦兵蟹將也就蠢蠢欲動，拿著中共國旗黨旗招搖過市，如入無人之境。中共在台灣是非法團體，拿著它們的旗幟活動難道不違法嗎？台北市不處理，中央難道不能處理？

台灣是兩千三百萬人民的台灣，因此反諜工作也是全民的事情，必須知己知彼才能做好防諜工作。可以斷定，現在的匪諜比兩蔣時期更多，因此更必須記住當年的「匪諜就在你身邊」。

去秋台灣出版《中共情報組織與間諜活動》一書，對共產黨的統戰、滲透、策反等顛覆活動有詳細的論述，而且引用可能連中共自己都已經遺失或絕密史料，內容精彩絕倫。

中共特務頭子周恩來制定了「長期埋伏、隱蔽精幹、積蓄力量、以待時機」的方針；以合法掩蓋非法的「三線」佈局；統戰部歸屬於情報機構的建制等等，都是我們必須了解的。本書的最新資料從習近平改組黨政軍情報機構與人事變遷，到對美國偷盜先進科技以及中共情報組織在香港雨傘運動與銅鑼灣書店事件扮演的角色乃至對台統戰等。

本書作者翁衍慶先生，曾經擔任中華民國軍事情報局中將副局長，從事情報工作三十五年。最難得的是他願意花上心血出版這本書傳承給後人，僅這一點，我就要向他致敬。台獨學者與國安人員目前寫不出這樣一本書，所以我主張台獨與華獨必須合作共同維護台灣主權。目前國安工作已經有所啟動，希望大家能夠儘速行動，沒有國安就沒有台灣。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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