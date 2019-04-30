自由廣場》香港人談實況：更糟！

◎ 葛雋

國民黨籍立委黃昭順、顏寬恒等十六人提案要放寬中國籍配偶家眷來台定居的條件，遭眾人抨擊會壓縮台灣人的醫療資源。有一位叫「我是中壢人」的網民PO出一張圖，要民眾看清健保資源若被瓜分的後果會是怎樣。

這一張「北區醫院專科門診」的照片寫道：你若生病，做超音波？請等二十八個月；電腦斷層檢查？二十個月後再來；核子共振？請耐心等待六個月⋯⋯。身為一個香港市民，老實說這張檢查排期圖還算很不錯的了，殊不知香港有些公立醫院的輪候時間比北區醫院的要更長更久！

舉個例子，筆者住新界西，看病在屯門醫院，如果做白內障手術，要輪候二十九個月；做膝關節換置手術，要等候一百二十五個月，也就是整整十年。倘若你耳鼻喉突然不適，普通科醫生推介你去專科檢查，排期五十八個星期。而你看眼科，要輪候六十八個禮拜⋯⋯

對於這一切，香港人早已漠然視之且見怪不怪。皆因一九九七年七月一日港英政權易手後，香港被迫接受每日一百五十個中國新移民，還有大批中資企業人員、外勞及大中小學生湧入，僅以「家庭團聚」名義來港的中國移民人數，二十年來已超過一百萬，香港原有的醫療系統不淪陷不崩潰才怪！

令人困惑的是，竟然有台灣的網友會質疑這張「北區醫院專科門診」照片的真實性，居然嗆道「這一定是假的！」這些人不是太天真就是別有用心，不是「五毛黨」就是不食人間煙火的宅男。對他們，筆者只能用八個字批評：有眼無珠，莫此為甚。

而對於國民黨籍立委黃昭順、顏寬恒等人，本人好心奉勸一句：賣台也要三思而後行，總不能把相關自己切身利益的健保資源也給賣了吧？

（作者為香港籍，作家）

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