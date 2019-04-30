自由廣場》（青年時評）霸凌：國中導師與鴻海郭董

◎ 羅鉦

台中市一名國中生因不滿同學言行霸凌，向老師求助無果後，選擇跳樓輕生，幸運逃過一死，事後他的導師在慰問卡片上竟指責該生「用了最笨的方式」，甚至在記者會上持續指責該生「傷害他自己，傷害他在乎的人，還有家人、朋友」，並希望他「接受、面對、解決」，似乎全然不覺「霸凌」才是事件主因。身為老師，不管教霸凌者，反責備受害者「撐不住」，對嗎？

無獨有偶，國民黨總統初選候選人郭台銘接受專訪時說，「反對買武器，因為人家專門打你武器的地方」，接著在臉書補充解釋「沒有任何一家的父母會想把孩子送上戰場」。問題是，郭候選人有否想過，台灣需要軍購、台灣的孩子面臨上戰場的風險，始作俑者是誰？

眾所皆知，台灣長期遭受中國霸凌，外交打壓、飛彈瞄準、機艦繞台、言語恫嚇，已到無所不用其極的地步，在這種情況下，郭候選人既不思與國人同仇敵愾，也沒有隻字片語指責中國打壓霸凌的不是，反倒要國人向霸凌者屈膝，不要購買武器，避免刺激對方，這跟台中那位要受害學生「接受、面對、解決」的老師何異？

難道霸凌事件一發生，台灣人就只能選擇腆顏求饒，犧牲自由，只求日子過得舒坦？一旦追求安全和尊嚴，購買武器自衛，就是在刺激對方、挑起紛爭，就是「最笨的方式」？那霸凌者的責任呢？國民黨人怎麼從來都不提？更何況，按照高雄市長韓國瑜的說法，郭候選人是能夠「直接通中南海」的人，當郭與中國高官杯觥交錯的時候，曾否指責或勸諫過中國對台灣鄉親的霸凌行徑？

總統是一國之君，等同國人的家長，一旦發生霸凌事件，這位父親或母親不僅不主持公道，指責霸凌者，反要受害國人服軟，甚至要求卸下武裝來討好霸凌者，將自身安全寄在敵人善意之上，情何以堪？如果郭董的那一天真的到來，台灣人就走投無路了！

（作者為政治大學教育學院研究生，新北市民）

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