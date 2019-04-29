自由廣場》職災傷亡人數甚過天災

◎ 張清祥

五一勞動節又到了，相關活動已陸續展開，最近媒體版面議題，除了選舉還是選舉，涉及勞工生命的職場安全，除了制式的宣傳外，未見有突破性的改善作為。筆者認為，其實，職業災害傷亡比天然災害更為恐怖！

從勞動部過去十年統計，每年職業災害死亡人數多比災防法所列的災害更為慘烈。除了巨大天然災害，如：九二一地震（二四一八人）、莫拉克風災（六四四人）外、與二○○二年納莉風災和桃芝颱風的總和（三五四人）相當外，即便是高雄美濃（台南）大地震、八仙粉塵氣爆、高雄的氣爆，均不及每年高達三百餘人的職災死亡人數。

勞動部前揭統計每年死亡人數仍高達近三三○人，檢視這些死亡數字，則不免讓人驚悚與恐慌—職場真的很恐怖！而這些往生者，應皆是家庭的經濟主幹，亦即每年約有三百餘家庭受到衝擊，造成社經問題不言而喻；而對雇主言，企業運作也受波及。如此情境，整個社會怎能冷漠以對？

主管機關對於職業災害的防治，雖然訂有一些法律與規範，加上改善監督、檢查的機制，但需管理者眾，力有未逮乃是毋庸置疑的。在勞動節前夕，呼籲除政府能繼續改善之外，各雇主能真心付出更多的關心與作為，讓「我心中最軟的那一塊」能夠落實。

（作者為中華坡地防災與資源再生利用技術協會副理事長，工學博士）

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