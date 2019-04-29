自由共和國》江雅綺／面對網路資訊戰的法治策略

示意圖。

江雅綺 ／ 台北科大智財所副教授

新創科技與隨之而來的商業模式，經常對現有法規造成挑戰，這是常識。但有科技應用不僅限於商業，它也在國與國之間、區域與區域之間的競合，發揮愈來愈大的作用。其中一個典型，例如網路空間的資訊戰，我們看到極權社會利用民主社會的開放自由與人權保障的特性，以各種真假難辨的資訊、透過網路環境進行不對稱的操作、輕者影響對方的選舉結果、重則可癱瘓民主政治的運作。從二○一六美國總統大選、二○一七英國脫歐公投、法國總統大選，以及即將到來的歐盟國會選舉，推陳出新的科技工具與手段，正在影響國際政治、侵蝕民主社會的基石。面對隨著科技進步不斷變形、極難捉摸的網路資訊戰，如何從法治面強化社會的「抗體」、捍衛民主人權的根本價值？

由於俄國透過資訊戰的操縱、影響民主社會選舉或政治的案例，歐美已有較多實證資料，我們不妨來看看做為俄國近鄰的歐洲國家，在法治面採取如何的因應策略？

歐盟意識到網路資訊戰改變了傳統戰爭與和平涇渭分明的狀態，日常生活中人們愈來愈易受到從資訊面、社會面、心理面…的混合（hybrid）式攻擊影響（網路資訊戰則是其中重要面向），三年前成立歐洲對抗混合式攻擊挑戰中心（The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats，Hybrid CoE），何謂混合式攻擊挑戰？CoE定義為：（一）刻意針對民主社會或機構的系統弱點，應用不同工具手段所做的統合行動，（二）利用各種界線之間（如戰爭與和平之間的二分）的偵測和歸因要件認定的弱點，（三）意圖影響在地、國家或機構，做出對己方有利的決策，同時對目標做出破壞。

二○一七年的法國總統大選，就發生過一次上述定義下的混合式攻擊：在二○一七年的法國總統大選期間，就在依法所有競選活動應該停止運作的幾小時前，有一則訊息忽然po在境外極右組織的社群中，內有大約9G的總統候選人馬克宏的相關資料：包括馬克宏的email、文件、照片等，其中包括指向馬克宏在海外洗錢的資料，在「真信箱流出」的來源加持下，以「馬克宏資料外洩」（#MacronLeaks）的hashtag標籤貼文，迅速成為社群平台的熱門趨勢話題。而就在競選時間即將結束的幾分鐘之前，馬克宏團隊發表聲明，說明馬克宏的電郵信箱早先被駭客入侵，駭客除了盜竊信箱中的真實資料外，也將洗錢的虛假文件混進真實資料中，以假亂真。

最後幾分鐘澄清了這些真假交錯的資料，讓馬克宏團隊冷汗直流，也催生了之後的法國《反資訊操縱法》及《反虛假訊息法》法案，規定選前三個月內，政黨或候選人可就疑似虛假訊息向法院申請禁制令，而法院必須在四十八小時內做出裁決。此外，法國高等視聽委員會（CSA，類似NCC的監理單位）可決定將「受境外勢力控制或影響」的電視頻道下架。

上述這些法案引起言論自由的激辯，且法案的效果也尚待檢驗。但是意識到網路資訊戰是混合式攻擊的重要形式之一、意識到法治面的系統弱點需要補強、需要更有彈性的設計，以因應這些挑戰，這必然是法治策略的第一步。

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