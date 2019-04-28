自由廣場》敵軍不會等天涼才進攻

◎ 張博智

四月天，已是烈日當空，軍隊恐怕又將進入看天訓練、看旗號行止的兩難之中。近日有官兵到國軍體能鑑測中心進行三項體能鑑測時，發生「熱傷害」，陸軍司令陳寶餘因而下令全軍禁止體測一週，引發網友熱議。

根據軍隊操課安全規定，指數超過40就是危險等級，除了強制補充水分之外，必須停止戶外操課。危險係數的算法是「室外溫度＋相對濕度×0.1」，舉例來說，溫度32，相對溼度80，32+80×0.1=40，也就達到升紅旗的危險等級。係數在35以下升藍旗，一切按表操課；超過35即升黃旗為警戒狀態，必須隨時補充水分，密切注意身心狀況，機動調整訓練地點、著裝、負荷與訓練方式；一旦升上紅旗的危險等級，就要停止戶外操課。

軍隊不能坐等太陽變溫柔、溫度降溫才要訓練，敵人也不會看旗號決定發起攻擊，甚者，愈惡劣的天候更是敵人發起攻擊的契機。看天訓練的軍隊無法勝任保國安邦之重任！

安全很重要，訓練不能等，成效不能降，唯有相機採取適切的訓練作為︰譬如以農人為師，調整作息與操課時段，早早起床趁太陽公公還沒氣焰高張前去出操，然後提早收操，改換授課地點與課目。

天氣酷熱，躲避絕非良策，不應看紅旗就龜縮，而是逐次增加曝曬時間、逐步趨近酷熱時段、酌情減卸裝具、訓練負荷、間歇頻次。確保訓練品質之道無他，必須正面迎向太陽，只要逐次漸進熱適應，加上補充水分、適時歇息、調整訓練負荷與方式，必能在安全無虞之中，落實訓練要求，確保訓練成效。這部分，步訓部體幹班堪稱訓練之典範，因為他們在四個月的訓期中，從不因為酷暑而打烊，他們懂得機動調節，所以都成了抗「日」英雄與英雌！

（作者為前陸軍步兵訓練指揮部體育組上校組長，退役上校）

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