自由廣場》中配觀點︰請立委珍惜健保

◎ 李亞琪

近來有國民黨立委提案修兩岸關係條例，擬全面開放有長期照顧需求的中國籍人士來台定居，並納入健保與長照，引發議論反彈。立委最後撤案，並說明他們是基於人道考量，因為中國實行一胎化政策後，做為獨生子女的中配嫁來台灣，遠在中國的雙親無人照顧，希望修法方便中配盡孝道，但這些觀點其實很有問題，也充滿誤解。

筆者身為中配，已嫁來台灣二十幾年，我認為開放中配的父母來台使用健保與長照，是不公平的。他們可以來台灣看病，但千萬要用「自費」的方式。

中國一九八○年代開始實行一胎化政策，直到二○一六年才停止。八○後、九○後出生的幾乎都是獨生子女。一九八七年兩岸開放後，早期嫁來台灣的中配，其實都不是一胎化時代生的，也就說，很多人都不是獨生子女、有兄弟姊妹，遠在中國的雙親也不會無人照料。八○年代一胎化政策剛開始，也僅限於城市戶口，如果是農村戶口，第一胎若是個女孩，還可以生第二胎。

再者，如果是最早實行一胎化政策時出生的中配，也就是一九八○年出生的，算算年紀最大也還不到四十歲，其在中國的雙親也還不到老邁失能的年紀，且現在中國經濟好轉，根本不需要來台搶健保資源，落人口實。而更年輕一代的中配，不同於早期中配，很多是自由戀愛結婚的，婚後有不少夫妻都在對岸工作生活，方便就近照顧父母；即使夫妻都在台灣生活，父母遠在中國，現在兩岸往來方便，探視父母也很容易，兩岸婚姻總有辦法在工作、生活及孝道上取得平衡。

立委提案，或許出發點良善，希望幫助中配盡孝道，但也可能讓中配無端背負更多責難的眼光，這是無法承受之重。台灣健保和醫療制度舉世稱讚，這些資源得來不易，當好好珍惜善用。現在畢業季來臨，許多社會新鮮人面臨找工作不易，低薪的困境，或許立委更應該為這些年輕人想想，為他們找到更好的出路和未來。

（作者為來台二十三年中配，從事服務業）

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