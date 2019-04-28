自由廣場》侯市長犯了「年齡歧視」

◎ 徐正雄

新北市長侯友宜日前在永和區永安市場宣布「青年頭家」計畫，只要具特色、且能提出回饋市場計畫都能申請，有機會以一元租金承租攤位，但「只限四十五歲以下」，令人不吐不快！

政府規定現在業者徵人不得有年齡等歧視，但是政府自己卻犯了這個毛病，侯友宜市長說明該政策設定年齡限制的理由，竟是新北各市場超過六十歲以上的攤商佔百分之三十二。不知政府有沒有去研究，為何熟年者都跑去市場擺攤？是熟年者喜歡做生意嗎？

我在市場賣菜十多年，菜市場之所以多熟年攤商是因為：第一，老人很難找到工作；第二，要不就是家裡有小孩老人病人要顧，市場時間比較彈性；第三，就是六十歲的人很多都還要養上一輩和下一輩，一般薪水很難養活全家，所以選擇到市場打拚。四十五歲以上的中老年人，最需要政府協助，幫一個中年人，可能間接幫到老中青三代人，然而，政府卻反其道而行。

另外，政府可能不知道，很多菜市場的攤位都是公共區域，卻被最近的關係人收取高額租金，造成很多攤商做白工，而現在超市林立，很多客人也轉往停車方便、懂得行銷的超市購物，傳統菜市場正慢慢凋零。

政府要改造菜市場我很贊成，但是，我覺得政府的格局還是太小。除了對年齡設限之外，還有就是對菜市場的想像力不足。很多人應該去過泰國的水上市場、鐵道市場、和可以逛上好幾天的洽圖洽市場。那些傳統市場其實沒有優良硬體、也不見得多便利，但因為接地氣和太有特色，成為外國觀光客必訪的景點。世界的超市幾乎都一個樣子，唯有傳統市場能與眾不同。

每年七月在花蓮海灘舉辦的「海或瘋市集」就非常有特色，總能吸引無數本地人和外國觀光客。希望政府在改善市場之餘，可千萬別掉入「高貴的陷阱」，已被拆除的台北建成圓環就是慘痛例子。

（作者為職業農夫，新北市民）

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