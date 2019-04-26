自由廣場》一錘定音的大法官在哪？

◎ 莊勝榮

十月要提名四位大法官，現在遴選委員會正接受各界推薦。因為只是形式審查，總統提名後，只要掌握住過半立委，就過關了。畢竟立委有挑戰大法官候選人實力的不多，往往流於形式，所以，一錘定音的大法官難尋，其來有自。

美國大法官提名過程也好不到哪裡，有性侵疑雲的候選人，在川普強力背書下仍然過關，被民主黨笑稱，真是物以類聚。

美國的大法官除非遭彈劾，一般是終身職，在確保獨立性。薪水約年薪二十多萬美金，算是高收入。他們是聯邦終審法官，也是釋憲機關。台灣的大法官任期八年，不問屆、次，不得連任或再任，也在確保獨立性。月薪台幣約三十萬，也算高薪。除了釋憲、統一解釋法令，也審理總統、副總統彈劾案及政黨解散案。

美國著名大法官霍姆斯說，法律的生命不只是邏輯，而是經驗。意思是說，法官判決不僅是邏輯機械式推演，要有經驗做為判決的生命價值。這句名言在美國法學院，幾乎人人朗朗上口，其他國家的法律人也經常引用。

大法官除了需要有精湛的法律素養，更要有豐富的知識及智慧。像同性婚姻的解釋，除了涉及法律、醫學外，還牽涉宗教、哲學、社會學及人類學，光從醫學及法律角度切入，不但無法一錘定音，反而治絲益棼，造成更多的雜音，無助於婚姻的保障，及促進社會的和樂，與保護及教養子女的婚姻價值。這就是欠缺豐富知識的狹隘解釋。

一流的大法官，恐怕是樂於研究學問，其個性耿介不阿，不向權力及新台幣低頭。相較之下，不入流的法律人，汲汲營營高薪的官位，樂於在高層權力下做符合其意志解釋的大法官。這次大法官提名，究竟是獵殺司法的十月？還是找一錘定音的大法官？大家拭目以待。

（作者為律師，台北市民）

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