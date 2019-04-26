自由廣場》Uber賣點在「彈性費率」

◎ 林柏瑋

今年Uber爭議越演越烈，Uber司機和計程車司機日前在士林監理站外隔空叫罵，各地也屢傳兩個陣營的司機因搶客而發生衝突。一時之間，Uber和計程車這兩種交通運輸業看似龍爭虎鬥，彷彿只要「汽車運輸業管理規則」第一○三條之一一通過，就將迎來Uber的失敗、計程車的勝利。

用二分法看事情，是很多人的壞毛病。計程車和Uber之間不是敵人，而應該要是良性競爭的同業。只要Uber轉型為計程車運輸業，就能適用交通部的「多元計程車」配套方案；計程車業者還協調釋出一．八萬張牌照。本土業者對這家跨國財團，不可說是不厚道。

不過，從Uber的角度來看，加入計程車運輸業，成為「Uber大車隊」的障礙，也許不在這些牌照，而在於「彈性費率」。Uber在世界各國都強調由手機軟體試算車流量、乘客需求、路線等，預估、決定乘車費率，做為其引以為豪的「社會創新營運模式」核心技術之一。但傳統的台灣計程車採用「固定費率」，跳表決定乘客車資。即使是交通部近年力推的「多元計程車」方案，也必須跳表收費，不能用手機軟體預估車資。

如果Uber轉型為「Uber大車隊」，在現有法令規範和業界規則下，Uber恐怕得放棄其最大賣點，也難怪Uber不願意輕易轉型。

不過，政府並不是不願協商，「多元計程車」方案當年也是為了推動Uber轉型、合法營業，才制定出來的配套措施。Uber與其花大錢買廣告時段，不如坐下來和交通部、計程車業者討論法規設計，才能共創多贏。

從這個角度來看，計程車與Uber不但不是敵人，更該是良性競爭的對手。Uber不願接受的「多元計程車」，如今在各大計程車行都可見到。只要Uber釋出誠意，坐下來和政府、計程車同業好好談一談，台灣不會刻意刁難Uber。

（作者為上班族，台北市民）

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