自由廣場》新課綱過度強調閱讀理解力

◎ 李嘉賢

教育界有件大事即將登場，那便是再過三個多月，一○八新課綱就要正式上路了。只是愈了解新課綱的內涵與精神，就會愈替它對教育及弱勢學子的衝擊而憂心。

新課綱雖然標榜三面九項，強調各學習領域的核心素養，但如果深入去探究便會發現，新課綱的關鍵能力其實只有一個，那就是「閱讀理解力」。

在新課綱的訴求裡頭，學子們必須要能夠從龐大、繁雜的眾多資訊中，剔除不必要的因子，擷取必要條件後加以綜合、分析、比較及活用。這樣一來，對於閱讀能力不佳以及弱勢家庭的學生來說，勢必會形成更大的鴻溝，使得他們更難透過教育而有翻身的可能。

在既有的課綱中，「閱讀理解力」不好，頂多讓他們在國語文領域居於劣勢，其他學科尚有奮力一搏的可能；但新課綱卻是鋪天蓋地的把「閱讀理解力」融入到各學習領域之內，沒有「閱讀理解力」幾乎就不可能有任何一個學習領域能夠有突出的表現！

此外，整個學校考試命題的走向，也會跟著新課綱而改變，以後任何一個科目的試題勢必會因為題幹長度增加，而使得試卷愈來愈長，影響所及便是製造出更多看到考卷就害怕、就直接放棄作答的學生，未來台灣Ｍ型化的學習現象只會愈來愈嚴重，而教育也將徹底失去了它既有的帶動社會階級流通的功能。

正因如此，我們在關心總統大選之際，也該留心這個教育的重大變革，畢竟總統的任期至多只有八年，而此教育變革對一個學生所產生的影響卻是一輩子的。

（作者現任教師，嘉義市民）

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